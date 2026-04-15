Estudante de 25 anos viciado em jogo detido pela PJ por burlar várias vítimas em 73 mil euros

Andreia Miranda
Há 1h e 0min
Wise (Getty Images)

Suspeito prometia lucros elevados através de uma falsa parceria financeira, apresentando documentos falsificados para ganhar tempo junto das vítimas, enquanto utilizava o dinheiro sobretudo em apostas online

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Um estudante universitário de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária, em Braga, por ser suspeito de quatro crimes de burla qualificada, dois crimes de burla simples e um número indeterminado de crimes de falsidade informática.

Em comunicado, a PJ adianta que os crimes começaram em "junho de 2025 até à presente data e causaram às vítimas um prejuízo de, pelo menos, cerca de 73 mil euros".

"Trata-se de um estudante universitário que, nesse contexto, estabeleceu relações de confiança com vários colegas, apresentando-lhes a possibilidade de, em parceria com ele, procederem a investimentos na plataforma financeira 'Wise', destacando a elevada rentabilidade e promessa de garantia de reembolso do capital investido", lê-se no comunicado, que refere que o suspeito é viciado em jogo.

Após receber os montantes, o jovem entregava às vítimas documentos falsificados de entidades financeiras "para justificar o protelar do pagamento de juros e sob pretexto de o banco estar a bloquear o acesso às contas". 

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"Através deste modus operandi o suspeito apropriava-se daqueles montantes, usando-os na sua vida quotidiana para pagamento de compras e serviços, essencialmente em plataformas de apostas, tendo a investigação apurado que o móbil do suspeito estava relacionado com a sua adição ao jogo", acrescenta a nota.

No âmbito de buscas domiciliárias, foram recolhidos indícios de continuidade da atividade criminosa e identificadas novas vítimas, incluindo uma com prejuízo superior a 20 mil euros.

O suspeito será presente ao Tribunal de Barcelos para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Detido Burla Burla qualificada Wise
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