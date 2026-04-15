Estudante de 25 anos viciado em jogo detido pela PJ por burlar várias vítimas em 73 mil euros

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Suspeito prometia lucros elevados através de uma falsa parceria financeira, apresentando documentos falsificados para ganhar tempo junto das vítimas, enquanto utilizava o dinheiro sobretudo em apostas online

Um estudante universitário de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária, em Braga, por ser suspeito de quatro crimes de burla qualificada, dois crimes de burla simples e um número indeterminado de crimes de falsidade informática.

Em comunicado, a PJ adianta que os crimes começaram em "junho de 2025 até à presente data e causaram às vítimas um prejuízo de, pelo menos, cerca de 73 mil euros".

"Trata-se de um estudante universitário que, nesse contexto, estabeleceu relações de confiança com vários colegas, apresentando-lhes a possibilidade de, em parceria com ele, procederem a investimentos na plataforma financeira 'Wise', destacando a elevada rentabilidade e promessa de garantia de reembolso do capital investido", lê-se no comunicado, que refere que o suspeito é viciado em jogo.

Após receber os montantes, o jovem entregava às vítimas documentos falsificados de entidades financeiras "para justificar o protelar do pagamento de juros e sob pretexto de o banco estar a bloquear o acesso às contas".

"Através deste modus operandi o suspeito apropriava-se daqueles montantes, usando-os na sua vida quotidiana para pagamento de compras e serviços, essencialmente em plataformas de apostas, tendo a investigação apurado que o móbil do suspeito estava relacionado com a sua adição ao jogo", acrescenta a nota.

No âmbito de buscas domiciliárias, foram recolhidos indícios de continuidade da atividade criminosa e identificadas novas vítimas, incluindo uma com prejuízo superior a 20 mil euros.

O suspeito será presente ao Tribunal de Barcelos para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.