Homem de 22 anos apanhado em flagrante delito por pornografia de menores e abuso sexual de crianças

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Suspeito tinha na sua posse "cerca de 2700 vídeos e 800 fotografias de bebés, crianças e menores de idade"

A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito, na Guarda, na quarta-feira, um homem com 22 anos, suspeito da prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças.

Em comunicado, a PJ adianta que "de forma reiterada, o homem acedia e partilhava conteúdos pornográficos em suporte informático, com menores de idade".

"Na sua posse encontrou-se cerca de 2700 vídeos e 800 fotografias de bebés, crianças e menores de idade, alvo de tais práticas. No decurso das diligências operacionais, foram-lhe apreendidos três computadores e diversos dispositivos de armazenamento, guardando os referidos conteúdos", acrescenta a nota.

O inquérito é titulado pelo DIAP de Castelo Branco.

O suspeito vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.