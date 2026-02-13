Condenado por violência detido pela PJ em Faro e extraditado para França

Agência Lusa , AM
Há 20 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito foi detido para cumprimento de pena de dois anos de prisão a que foi condenado naquele país, da qual lhe falta ainda cumprir um ano e oito meses

Um cidadão argelino, de 46 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Faro, e vai ser extraditado para França para o cumprimento do que resta de uma pena de prisão a que foi condenado por violência.

Num comunicado publicado hoje no ‘site’ da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público (MP) indicou que o homem foi detido na quarta-feira, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias francesas.

Segundo o MP, o homem foi detido pela PJ para cumprimento de pena de dois anos de prisão a que foi condenado naquele país, da qual lhe falta ainda cumprir um ano e oito meses.

O detido tinha sido condenado em França pela “prática do crime que, segundo a legislação francesa, é designado como violência voluntária agravada com uso de arma com incapacidade para o trabalho superior a oito dias”, adiantou.

De acordo com o MP, o cidadão foi ouvido, na quinta-feira, no Tribunal da Relação de Évora (TRE), onde disse consentir na sua entrega às autoridades francesas.

O tribunal, em linha com o que foi pedido pelo MP, determinou a entrega do homem, mantendo-se a sua detenção até à sua concretização.

Temas: Polícia Judiciária Detido Extraditado França

