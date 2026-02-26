Condenado por homicídio no Brasil é detido em Portugal

Agência Lusa , AM
Há 40 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Homem circulava a uma velocidade acima do limite permitido, passando um sinal vermelho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades judiciárias do Brasil pelo crime de homicídio.

Em comunicado, a PJ adianta que o crime ocorreu em março de 2011, numa cidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil, quando, o agora detido, motorista profissional, conduzia um veículo pesado de mercadorias e não obedeceu a uma ordem de paragem dada pela polícia.

“Como resultado da sua conduta, colidiu com um motociclo, causando a morte imediato ao condutor e por esses factos está condenado na pena de prisão de seis anos”, refere a PJ.

O homem encontrava-se em Portugal há cerca de cinco anos, em situação regular, e trabalhava como motorista profissional, numa empresa de transportes de mercadorias.

O detido, de 50 anos, irá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação.

Temas: Polícia Judiciária Detido

Crime e Justiça

Condenado por homicídio no Brasil é detido em Portugal

