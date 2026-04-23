Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

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Autoridades apreenderam diversos elementos considerados relevantes para o processo

A Polícia Judiciária deteve em Coimbra um homem de 66 anos, técnico ligado ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, suspeito da prática dos crimes de peculato, corrupção de substâncias alimentares ou medicinais e/ou de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário.

Em comunicado, a PJ adianta que a investigação teve início em janeiro deste ano, na sequência de um denúncia do próprio IPST.

"Em causa poderá estar a contaminação dos componentes sanguíneos produzidos, dado que o visado subtraía e manipulava indevidamente lâminas novas e usadas de conexão estéril para tubuladuras, utilizadas em equipamentos de produção de produtos sanguíneos (pools de plaquetas)", adianta a nota.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam diversos elementos considerados relevantes para o processo.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Coimbra, onde serão determinadas as medidas de coação.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra.