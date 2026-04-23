Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Andreia Miranda
Há 58 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Autoridades apreenderam diversos elementos considerados relevantes para o processo

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia Judiciária deteve em Coimbra um homem de 66 anos, técnico ligado ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, suspeito da prática dos crimes de peculato, corrupção de substâncias alimentares ou medicinais e/ou de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário.

Em comunicado, a PJ adianta que a investigação teve início em janeiro deste ano, na sequência de um denúncia do próprio IPST.

"Em causa poderá estar a contaminação dos componentes sanguíneos produzidos, dado que o visado subtraía e manipulava indevidamente lâminas novas e usadas de conexão estéril para tubuladuras, utilizadas em equipamentos de produção de produtos sanguíneos (pools de plaquetas)", adianta a nota.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam diversos elementos considerados relevantes para o processo.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Coimbra, onde serão determinadas as medidas de coação.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Polícia Judiciária Detido Peculato Corrupção de substâncias
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Distribuía e vendia drogas no Telegram na Estónia e foi detido em Lisboa

Há 1 min

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Há 58 min

Jovem de 20 anos sequestrado entre Póvoa de Varzim e Valongo

Há 1h e 34min

Tribunal rejeita pedido da defesa de militares da Marinha para afastar juiz militar

Ontem às 12:18
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Porque Trump prolongou o cessar-fogo com o Irão

Ontem às 09:26

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Secretária de Estado da Saúde nomeia filho de presidente de hospital para o gabinete

Ontem às 07:44

Centeno diz que mercado de trabalho em Portugal "não tem défice de flexibilidade" e admite que até haja "demasiada mobilidade" de empregos

21 abr, 17:03

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

O novo líder supremo do Irão está desaparecido. Isso pode estar a ajudar o regime a sobreviver

Ontem às 10:20

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

20 abr, 16:10