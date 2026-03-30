PJ encontra na Nazaré bebé de dois meses desaparecido há dez dias

Há 1h e 59min

Bebé foi retirado à mãe depois de serem identificados comportamentos negligentes, tendo sido encaminhado para uma instituição da Sanat Casa da Misericórdia

A Polícia Judiciária encontrou na sexta-feira, na Nazaré, um bebé de dois meses que estava desaparecido há dez dias, tendo a criança sido retirada à mãe e entregue a uma instituição, informou esta segunda-feira a polícia de investigação criminal.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que encontrou o bebé e a mãe ao fim de 24 horas de diligências e que o caso começou a partir de uma denúncia da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém à Polícia de Segurança Pública.

O bebé estava desaparecido há dez dias depois de a mãe se ter ausentado “de um estabelecimento oficial de apoio social”.

“Face à identificação de comportamentos negligentes por parte da mãe, nomeadamente, a incapacidade de proporcionar cuidados básicos, como higiene, alimentação e vestuário e, ainda, a existência de reações agressivas por parte desta, que colocavam em risco o recém-nascido, o bebé foi retirado à mãe e encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia”, lê-se no comunicado.

De acordo com a PJ, a criança está neste momento à guarda do Tribunal de Família e Menores de Santarém, “visando garantir a sua segurança, bem-estar e integridade física”.