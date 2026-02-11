Abusou sexualmente da filha na altura do Natal. Foi detido após investigação por violência doméstica

Há 28 min

Caso foi denunciado pela mãe da vítima

Um homem de 41 anos, estrangeiro, foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de abusar da filha de 13 anos.

Em comunicado, a PJ adianta que "os factos ocorreram entre 22 e 24 de dezembro de 2025 na residência familiar localizada no distrito de Portalegre".

"A investigação, conduzida pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, teve início numa comunicação da GNR, na sequência de diligências de investigação efetuadas no âmbito do crime violência doméstica, reportada pela mãe da vítima".

O detido será presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.