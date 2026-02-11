Abusou sexualmente da filha na altura do Natal. Foi detido após investigação por violência doméstica

Andreia Miranda
Há 28 min
Polícia Judiciária

Caso foi denunciado pela mãe da vítima

Um homem de 41 anos, estrangeiro, foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de abusar da filha de 13 anos.

Em comunicado, a PJ adianta que "os factos ocorreram entre 22 e 24 de dezembro de 2025 na residência familiar localizada no distrito de Portalegre".

"A investigação, conduzida pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, teve início numa comunicação da GNR, na sequência de diligências de investigação efetuadas no âmbito do crime violência doméstica, reportada pela mãe da vítima".

O detido será presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Crime Violência Doméstica Abuso Sexual

Crime e Justiça

Abusou sexualmente da filha na altura do Natal. Foi detido após investigação por violência doméstica

Há 28 min

Violou jovem de 18 anos em situação de "especial vulnerabilidade, debilidade física e sofrimento emocional"

Há 1h e 3min

Apresentaram-se como mãe e filha para "ludibriar o controlo fronteiriço": PSP detém no aeroporto suspeita de auxílio à imigração ilegal

Ontem às 13:43

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

Ontem às 13:05
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

9 fev, 23:13

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

9 fev, 19:38

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Ministra da Administração Interna demite-se

Ontem às 21:09

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Ontem às 18:38

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00