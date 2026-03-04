Uma espingarda, dezenas de munições e muita droga: o resultado da operação especial na Cova da Moura

Buscas na Cova da Moura tiveram como objetivo "recolher meios de prova" e "retirar armas à população civil"

Dados apresentados ainda são parciais, mas também foram encontradas armas brancas

Um homem indiciado por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas e munições foi detido numa operação conjunta da PSP e da Polícia Judiciária desencadeada esta quarta-feira na Cova da Moura, concelho da Amadora, anunciou fonte oficial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informou que, no seguimento da operação policial desencadeada no Bairro Alto da Cova da Moura, foi detido um cidadão “fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas e munições, encontrando-se a aguardar os ulteriores trâmites processuais”.

Na “operação especial de prevenção criminal”, foram ainda apreendidas uma espingarda tipo carabina, 38 munições calibre 7.65 Browning, sete munições calibre .25 deflagradas, 70 cartuchos calibre 12, 26 munições calibre .22, duas munições 9 mm e 21 invólucros deflagrados de diversos calibres.

As autoridades apreenderam também aproximadamente 5.000 doses individuais de heroína, uma arma branca com 43 centímetros de lâmina e outra com 12 cm de lâmina, uma munição calibre 8 mm, uma arma de alarme com coldre, uma balança de precisão, dois frascos de 0,5 litros de amoníaco e diversos artigos provenientes de furtos em estabelecimentos comerciais.

O Cometlis salientou que se encontram “em curso diligências relativas a esta operação, pelo que os dados apresentados são ainda parciais”, e que a PSP “não dispõe de dados objetivos relativos às diligências efetuadas pela Polícia Judiciária [PJ] no âmbito dos seus processos”.

Numa nota anterior, a PSP revelou que hoje de manhã decorreu uma operação policial conjunta com a PJ na Cova da Moura, promovida junto do Ministério Público, no “âmbito de investigações em curso” relacionadas com “crimes de homicídio nas formas tentada e consumada, ofensas à integridade física e outras ocorrências envolvendo a utilização de armas de fogo”.

“A intervenção policial visa o cumprimento de mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como a recolha de prova e a identificação de indivíduos direta ou indiretamente associados aos factos sob investigação”, acrescentou o Cometlis.

A operação, prosseguiu, tem como principais objetivos a prevenção de novos episódios de violência armada, a “interrupção de dinâmicas criminais associadas a conflitos entre grupos” e “o reforço do sentimento de segurança da população residente”.

Na ação, que incluiu o estabelecimento de um perímetro de segurança em redor do bairro e nos seus acessos, participaram entre as 07:00 e as 10:00 elementos da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente com o apoio das subunidades operacionais Grupo de Operações Especiais e Corpo de Intervenção.

Fonte oficial da PJ, em declarações à Lusa, avançou que foram cumpridos 10 mandados de busca domiciliária, relativos a inquéritos em curso na Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, de investigação da prática de crimes de homicídio consumado e tentado.

Na nota, a PSP reiterou “o seu compromisso na prevenção e repressão da criminalidade violenta”, garantindo “uma atuação firme, proporcional e orientada pelo respeito absoluto pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”.

