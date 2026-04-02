PJ investiga suspeitas de corrupção em construção de skatepark em Santarém

2 abr, 10:35

Skatepark terá sido encerrado poucos dias após a inauguração devido à falta de condições de segurança

A Polícia Judiciária realizou buscas no concelho de Santarém no âmbito da operação “720”, que investiga suspeitas de participação económica em negócio relacionadas com a construção de um skatepark.

A ação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, decorreu na passada terça-feira e incluiu o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em domicílios, empresas e um organismo público.

"Em causa estão suspeitas de favorecimento na celebração de vários procedimentos com conexão técnica, funcional e económica, com vista à construção de um skatepark, encerrado dias após a sua inauguração, por falta de condições de segurança", lê-se no comunicado.

Durante a operação, foram recolhidos diversos elementos de prova que serão agora analisados para apurar eventuais responsabilidades criminais.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, que prossegue as diligências com vista à conclusão do processo.