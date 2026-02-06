Traficantes usavam carro funerário para transportar cocaína em Portimão

Há 1h e 7min

Dro«oga era descarregada na marina de Portimão e depois transportada para "uma residência próxima de Portimão"

Os alegados traficantes de droga detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em Portimão no âmbito da operação "Valhalla" recorriam a um carro funerário para transportar a cocaína na região sem levantar suspeitas.

"Durante as diferentes fases, [essa organização] aquilo que realizou foi transportes discretos através da utilização de um carro funerário, que fazia movimentar a droga entre a embarcação e a casa de recuo", disse, em conferência de imprensa, o coordenador de investigador criminal Vítor Ananias.

Segundo o responsável da Unidade Nacional da Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, a droga era descarregada na marina de Portimão e depois transportada para "uma residência próxima de Portimão", tendo presumivelmente como destino final a Dinamarca, de onde são nacionais nove dos 10 detidos em Portimão.