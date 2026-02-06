Traficantes usavam carro funerário para transportar cocaína em Portimão

Agência Lusa , AM
Há 1h e 7min
Polícia Judiciária

Dro«oga era descarregada na marina de Portimão e depois transportada para "uma residência próxima de Portimão"

Os alegados traficantes de droga detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em Portimão no âmbito da operação "Valhalla" recorriam a um carro funerário para transportar a cocaína na região sem levantar suspeitas.

"Durante as diferentes fases, [essa organização] aquilo que realizou foi transportes discretos através da utilização de um carro funerário, que fazia movimentar a droga entre a embarcação e a casa de recuo", disse, em conferência de imprensa, o coordenador de investigador criminal Vítor Ananias.

Segundo o responsável da Unidade Nacional da Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, a droga era descarregada na marina de Portimão e depois transportada para "uma residência próxima de Portimão", tendo presumivelmente como destino final a Dinamarca, de onde são nacionais nove dos 10 detidos em Portimão.

Temas: Policia judiciaria Cocaína Portimão Carro funerário

Crime e Justiça

Traficantes usavam carro funerário para transportar cocaína em Portimão

Há 1h e 7min

Abusou da enteada ao longo de cinco anos. Foi detido e ficou em preventiva

Há 2h e 7min

Detido homem suspeito de atear fogo a uma habitação em Gaia

Há 2h e 20min

Casal viajou 60 quilómetros para roubar gerador em Coimbra. Acabaram apanhados pela GNR

Ontem às 20:50
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

Ontem às 19:59

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

Ontem às 16:53

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

4 fev, 10:52

"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Hoje às 09:10

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro alarga distância para Ventura e lidera avaliação na resposta à tempestade

Ontem às 21:02

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

4 fev, 13:26

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Hoje às 08:00

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Há 3h e 59min

"Há alguns sinais" de que a chuva acaba a 16 de fevereiro

Ontem às 13:20

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Ontem às 20:09

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

4 fev, 18:36