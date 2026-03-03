Auxiliar de ação educativa detido em Cascais por suspeita de abuso sexual de aluno de 13 anos

Agência Lusa , AM
Há 1h e 52min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito ficou proibido de contactar com a vítima e de continuar em funções numa escola de Cascais

Um homem de 32 anos, auxiliar de ação educativa numa escola em Cascais, detido por suspeita de abuso sexual de um aluno, ficou proibido de contactar com a vítima e de continuar em funções.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) disse hoje à agência Lusa que o homem foi presente ao Tribunal de Oeiras, no distrito de Lisboa, para interrogatório judicial, tendo ficado com proibição de contacto com a vítima, proibição de continuar em funções e entrega de passaporte.

O homem foi detido por suspeitas de pornografia de menores e de abuso sexual de um aluno de 13 anos.

“O homem aproveitava o fácil acesso às crianças para, em contexto escolar, manter conversas de teor sexual, dirigindo-lhes propostas e aliciando-as para produzirem conteúdos de cariz pornográfico, para posterior aquisição e acesso. Em troca, oferecia doces aos alunos, com quem mantinha uma proximidade desajustada”, indicou na segunda-feira a PJ, em comunicado.

Suspeito de pornografia de menores e de “abuso sexual de crianças, sobre um aluno de 13 anos”, segundo a PJ, o homem é um cidadão estrangeiro, residente em Portugal há dois anos, e que iniciou, em janeiro deste ano, o exercício de funções como assistente operacional numa escola de ensino básico e secundário de Cascais.

A detenção do auxiliar de ação educativa ocorreu após o pai de um dos menores ter denunciado a situação junto da direção do agrupamento escolar, que comunicou o caso ao piquete da PJ, adiantou este órgão de polícia criminal.

Na sequência da denúncia, foram realizadas diligências investigatórias urgentes.

Temas: Polícia Judiciária Cascais Abuso sexual de um aluno

