Autoridades investigam violações em Lisboa e Oeiras

Daniela Rodrigues
Há 2h e 19min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Investigação está a cargo da Polícia Judiciária

Duas ocorrências de alegada violação foram comunicadas à Polícia de Segurança Pública na noite desta segunda-feira envolvendo vítimas do sexo feminino, de nacionalidade estrangeira, em Lisboa e em Carnaxide.

A primeira situação ocorreu na Rua da Calçada das Lajes, em Lisboa. A vítima comunicou ter sido violada no dia 25 de janeiro por um indivíduo do sexo masculino num hotel. A ocorrência foi registada e será comunicada à Polícia Judiciária para efeitos de investigação.

A segunda ocorrência foi denunciada no “Espaço Júlia” da PSP. A vítima relatou ter sido violada no dia 24 de janeiro por um indivíduo do sexo masculino, após o ter conhecido através de uma plataforma de internet e se ter deslocado posteriormente à residência do suspeito. 

Em ambos os casos, foram acionados os procedimentos legais, ficando a investigação a cargo da Polícia Judiciária.

