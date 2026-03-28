Três detidos na Madeira por alegado tráfico de droga por encomendas postais

Há 1h e 43min

Investigação decorre desde outubro de 2025

Um homem e duas mulheres, com idades entre os 35 e 40 anos, foram detidos na Madeira no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que chegava à região através de encomendas postais, segundo a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ referiu que as detenções aconteceram no concelho de Câmara de Lobos, contíguo a oeste do Funchal, dando cumprimento a vários mandados de busca domiciliária.

A investigação está a ser desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, no contexto de uma investigação que decorre desde outubro de 2025.

A PJ acrescentou que, nessa altura, “haviam já sido apreendidas várias encomendas postais contendo cerca de 25 quilos de drogas sintéticas” e que foram detidos outras duas pessoas que estão em situação de prisão preventiva.

Segundo a PJ, a droga era comprada “online” e depois remetida para a Madeira por via postal internacional, sendo depois preparada, embalada, distribuída e vendida, obtendo os envolvidos “avultados lucros”, cujo montante esta polícia não especificou.

Os três detidos, que foram identificados em sede de Juízo de Instrução Criminal, serão agora sujeitos a interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.