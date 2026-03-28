Três detidos na Madeira por alegado tráfico de droga por encomendas postais

Agência Lusa , AM
Há 1h e 43min
Polícia Judiciária

Investigação decorre desde outubro de 2025

Um homem e duas mulheres, com idades entre os 35 e 40 anos, foram detidos na Madeira no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que chegava à região através de encomendas postais, segundo a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ referiu que as detenções aconteceram no concelho de Câmara de Lobos, contíguo a oeste do Funchal, dando cumprimento a vários mandados de busca domiciliária.

A investigação está a ser desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, no contexto de uma investigação que decorre desde outubro de 2025.

A PJ acrescentou que, nessa altura, “haviam já sido apreendidas várias encomendas postais contendo cerca de 25 quilos de drogas sintéticas” e que foram detidos outras duas pessoas que estão em situação de prisão preventiva.

Segundo a PJ, a droga era comprada “online” e depois remetida para a Madeira por via postal internacional, sendo depois preparada, embalada, distribuída e vendida, obtendo os envolvidos “avultados lucros”, cujo montante esta polícia não especificou.

Os três detidos, que foram identificados em sede de Juízo de Instrução Criminal, serão agora sujeitos a interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Câmara de Lobos Detidos

Crime e Justiça

Polícia Marítima apreende cinco embarcações na pesca ilegal de amêijoa-japonesa no Tejo

Há 57 min

Três detidos na Madeira por alegado tráfico de droga por encomendas postais

Há 1h e 43min

PSP detém presumível autor de furto na Marinha Grande

Há 1h e 48min

Dois detidos pela alegada prática de crimes sequestro, extorsão e roubo na Covilhã

Há 2h e 27min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

Ontem às 22:00

Aprovado: um só herdeiro vai poder provocar a venda de um imóvel de uma herança indivisa ao fim de dois anos

Ontem às 13:45

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

Ontem às 09:55

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

Ontem às 21:42

Milhares de imigrantes, vítimas de uma burla, estão à beira da expulsão de Portugal. Dezenas passam a noite à porta da PJ

Ontem às 21:35

A substância mais cara, volátil e rara do mundo foi transportada pela primeira vez

Ontem às 21:11

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Hoje às 09:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Preços da gasolina e do gasóleo descem ligeiramente em Portugal na próxima semana

Ontem às 10:13

Entrada de água a bordo de navio-hotel obriga a retirar quase 100 passageiros no Douro

Ontem às 11:39

Os EUA estão a deportar dezenas de ucranianos. Muitos deles vão diretos para a guerra contra a Rússia

Ontem às 10:56