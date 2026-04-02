PJ detém homem suspeito de disparar contra pai e filho em Beja

2 abr, 10:41

As vítimas, “o pai de 36 anos e o filho de 19”, foram ambos assistidos no hospital de Beja

Um homem, de 26 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter atingido com tiros de caçadeira outros dois, pai e filho, durante um confronto entre duas famílias em Beja.

Em comunicado, a PJ indicou que o suspeito foi detido, na quarta-feira, através de elementos da Diretoria do Sul desta polícia, por existirem “fortes indícios” da prática do crime de homicídio na forma tentada.

“As vítimas, pai e filho, foram atingidas por projéteis de arma de fogo, tendo o mais jovem sido ferido com gravidade, na zona da cabeça, designadamente numa vista, necessitando de assistência hospitalar”, adiantou.

Os disparos provocaram ainda danos numa viatura e colocaram “em perigo outros transeuntes na via pública, mas sem terem sido atingidos”, realçou a PJ, referindo que os factos ocorreram, há uma semana, durante um “confronto grupal entre duas famílias”.

Contactada pela agência Lusa, fonte policial precisou que o homem é “suspeito de dois crimes de homicídio na forma tentada” e foi detido na cidade de Beja.

As vítimas, “o pai de 36 anos e o filho de 19”, foram ambos assistidos no hospital de Beja.

No comunicado, a PJ disse ter recolhido “relevantes elementos probatórios que permitiram às autoridades judiciárias sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito”, num inquérito dirigido pelo Ministério Público (MP) de Beja.

O detido vai agora ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação.

“A investigação prossegue a cargo da PJ, a fim de serem esclarecidos integralmente os factos e a possibilidade de outros intervenientes na ação criminosa”, acrescentou.

Na passada quinta-feira, uma fonte do hospital de Beja revelou à Lusa que um homem tinha dado entrada na unidade hospitalar, naquele dia, “com ferimentos resultantes do tiroteio” ocorrido numa rua da cidade alentejana.

Os ferimentos, disse então a mesma fonte, foram “causados por chumbos disparados de uma arma caçadeira”.

Já uma fonte do Comando Distrital de Beja da PSP, contactada pela Lusa nesse dia, adiantou que a polícia tinha tido conhecimento, naquela manhã, de uma situação de disparos com armas de fogo na Rua António Sardinha, tendo preservado o local e contactado e a PJ.

Nessa quinta-feira, o Jornal de Notícias, na sua edição ‘online’, escreveu que “os tiros foram disparados de um carro em andamento”, pelas 09:00.

“O suspeito já foi identificado pelas autoridades, mas encontra-se em fuga”, noticiou, então, o jornal.

O JN adiantou então o tiroteio tinha provocado dois feridos ligeiros.