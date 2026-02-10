Casal português suspeito de burla qualificada extraditado para a Alemanha

Polícia Judiciária (Getty Images)

Foram detidos em Ponta Delgada

A Polícia Judiciária extraditou dois cidadãos portugueses, um homem de 32 anos e uma mulher de 23, detidos a 28 de janeiro, sob mandado das autoridades alemãs por suspeita de burla qualificada.

Os crimes ocorreram em setembro de 2025, em Munique, envolvendo o aluguer de veículos de luxo com o objetivo de os transportar para fora da Alemanha e entregá-los a outros membros da organização criminosa para venda e divisão de lucros.

"Os suspeitos procediam ao aluguer de veículos de luxo, com o propósito de os transportar para fora do território alemão, visando a sua entrega a outros elementos da organização criminosa, os quais procediam à respetiva venda e subsequente distribuição dos lucros obtidos. Além de efetuar alugueres em nome próprio, o homem dedicava-se ainda ao recrutamento de terceiros para participarem no esquema fraudulento", lê-se na nota.

Após os crimes, o casal regressou a Portugal, sendo detido em Ponta Delgada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

Os suspeitos foram apresentados ao Tribunal da Relação de Lisboa e ficaram em prisão preventiva, aguardando o prosseguimento do processo de extradição.

