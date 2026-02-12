Homem que tentou matar outro com uma arma branca em Felgueiras detido pela PJ

Há 50 min

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 41 anos suspeito de ter tentado matar outro na madrugada de 26 de janeiro em Felgueiras, no distrito de Braga.

Em comunicado, a PJ explicou que o suspeito, que foi detido na quinta-feira, descontente pelo facto de a vítima pernoitar numa casa devoluta, próxima da sua, agrediu-a na região torácica com uma arma branca.

Apesar de ter sido surpreendida, a vítima conseguiu fugir do local e ir até ao Hospital de Penafiel onde lhe foi diagnosticada uma lesão perfurante que atingiu um pulmão e que obrigou ao seu internamento.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.