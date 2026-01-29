Suspeito de homicídio no Reino Unido capturado pela PJ na zona Oeste

Há 41 min

Homem de 28 anos era procurado por homicídio qualificado cometido em 2022 na Irlanda do Norte

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona Oeste, um homem procurado pelas autoridades do Reino Unido por homicídio qualificado.

Em comunicado, a PJ explica que o homem, de 28 anos, foi detido na quarta-feira e que os factos ocorreram a 26 de julho de 2022, na cidade de Ballymena, na Irlanda do Norte.

Segundo a PJ, o crime ocorreu na sequência de uma discussão, quando o suspeito esfaqueou a vítima no peito. Depois, viajou para Portugal.

O homem, que será hoje presente ao Tribunal da relação de Lisboa para aplicação de medida de coação, pode vir a ser condenado a uma pena máxima de 25 anos de prisão.