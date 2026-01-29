Suspeito de homicídio no Reino Unido capturado pela PJ na zona Oeste

Agência Lusa , AM
Há 41 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Homem de 28 anos era procurado por homicídio qualificado cometido em 2022 na Irlanda do Norte

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona Oeste, um homem procurado pelas autoridades do Reino Unido por homicídio qualificado.

Em comunicado, a PJ explica que o homem, de 28 anos, foi detido na quarta-feira e que os factos ocorreram a 26 de julho de 2022, na cidade de Ballymena, na Irlanda do Norte.

Segundo a PJ, o crime ocorreu na sequência de uma discussão, quando o suspeito esfaqueou a vítima no peito. Depois, viajou para Portugal.

O homem, que será hoje presente ao Tribunal da relação de Lisboa para aplicação de medida de coação, pode vir a ser condenado a uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Suspeito de homicídio no Reino Unido capturado pela PJ na zona Oeste

