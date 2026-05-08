Suspeito procurado pelo Brasil por abuso sexual de crianças foi detido na Figueira da Foz

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PJ adianta que "suspeito obrigou a vítima, uma menor de 14 anos e sua familiar, a praticar, de forma reiterada, atos sexuais de relevo”

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na Figueira da Foz, um cidadão estrangeiro com 50 anos, procurado pelas autoridades judiciais brasileiras por supostos crimes de abuso sexual de crianças, praticados entre 2017 e 2021, numa cidade do Estado da Bahia.

“Num contexto de violência doméstica, o suspeito obrigou a vítima, uma menor de 14 anos e sua familiar, a praticar, de forma reiterada, atos sexuais de relevo”, afirmou a PJ, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

De acordo com aquela força policial, por estes factos, o homem “poderá vir a ser condenado numa pena de 18 anos de prisão”.

“O detido irá ser presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para decisão e aplicação de medida de coação, tendo em vista ulterior desenvolvimento de processo de extradição”, acrescentou a PJ.