Conflito entre vizinhos leva à detenção de idoso por uso de arma de fogo

Há 1h e 23min

Detenção foi realizada na terça-feira por inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Guarda

Um homem de 75 anos foi detido no Sabugal pela suspeita da prática de ameaças agravadas com o recurso a uma arma de fogo e detenção de arma proibida, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) da Guarda.

“Os factos ocorreram no Sabugal, há cerca de cinco meses, altura em que o suspeito se envolveu numa luta com o seu vizinho, por motivos fúteis, com recurso a uma arma de fogo”, explicou, em comunicado, a PJ.

A detenção foi realizada na terça-feira por inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em cumprimento de um mandado de detenção.

“No âmbito desta investigação, foi possível reunir um importante acervo probatório, consolidado esta quarta-feira, com a realização de buscas domiciliárias e não domiciliárias e com a detenção do visado”.

O inquérito está a decorrer a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda.

O detido vai ser presente ao Tribunal Judicial da Guarda para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.