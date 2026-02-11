Detido homem que tentou matar outro em Olhão

Agência Lusa , AM
Há 1h e 22min
PJ

Vítima foi atacada com um objeto corto-perfurante e ficou em perigo de vida

Um homem de 36 anos foi detido por tentar matar outro que circulava no seu automóvel em Olhão, em 10 de janeiro, por motivos passionais.

“O crime deu-se na via pública, no momento em que a vítima, um homem de 51 anos, circulava na sua viatura automóvel e foi alvo de agressões com recurso a um objeto corto perfurante, tendo-lhe sido provocadas lesões cuja localização e gravidade produziu perigo para a vida”, informou a PJ em comunicado.

A PJ considera que o agressor “exerceu violência gratuita sobre a vítima, cujo móbil estará associado a questões passionais” e nota que foi a rápida intervenção de terceiros e a pronta ativação dos meios de socorro que impediram resultados mais graves.

Aquela polícia afirma ter recolhido elementos relevantes de prova que permitiram às autoridades judiciárias avançar para a emissão do mandado de detenção que foi agora executado, lê-se na mesma nota.

O detido vai agora ser presente às autoridades judiciárias para realização de um primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

A PJ afirma que vai prosseguir a investigação deste caso, sendo o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Olhão.

