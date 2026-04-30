Buscas na AIMA em Ponta Delgada por suspeitas de abuso de poder e corrupção

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Em causa estão "suspeitas da prática de atos ilícitos por funcionários públicos, consistindo na atribuição indevida de prioridade a determinados atendimentos e ao tratamento de processos"

A Polícia Judiciária (PJ) dos Açores realizou buscas na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) no âmbito da operação “Linha Direta”, que investiga crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e corrupção.

Em comunicado, a PJ revela que aquela operação visou o “cumprimento de nove mandados de busca, incluindo três em residências e três em instalações de um instituto público”, que permitiram a “apreensão de um relevante acervo documental, especialmente de dados informáticos e correspondência eletrónica”.

Fonte conhecedora do processo disse à agência Lusa que as buscas ocorreram, nomeadamente, na delegação da AIMA, em Ponta Delgada, na quarta-feira.

No comunicado, a PJ adianta estar a investigar “crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e de corrupção”, tendo a operação sido realizada no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca dos Açores.

“Em causa estão suspeitas da prática de atos ilícitos por funcionários públicos, consistindo na atribuição indevida de prioridade a determinados atendimentos e ao tratamento de processos, mediante contrapartidas de natureza patrimonial”, lê-se na nota enviada às redações.

A PJ realça que as “diligências contaram com a colaboração de Peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática (UPTI)” daquela polícia.

“A investigação prossegue com vista ao cabal esclarecimento dos factos”, conclui a PJ.