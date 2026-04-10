PJ detém suspeito no aeroporto de Lisboa e droga só é descoberta na prisão

Há 1h e 54min

Homem ficou em prisão preventiva

Um homem detido pela Polícia Judiciária no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi encontrado na posse de cerca de dois quilos de cocaína em estado líquido, já depois de ter sido colocado em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Caxias.

A TVI e CNN Portugal sabem que o suspeito foi inicialmente intercetado pelas autoridades no aeroporto, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga. Após a detenção, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz de instrução decretado a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva.

No entanto, já no estabelecimento prisional de Caxias, uma mala pertencente ao detido - que não terá sido devidamente revistada anteriormente - acabou por ser inspecionada, levando à descoberta da substância ilícita no seu interior.

A droga, cerca de dois quilos de cocaína líquida, terá sido transportada de forma dissimulada em duas garrafas, um método cada vez mais utilizado por redes de tráfico para dificultar a deteção pelas autoridades.

O caso levanta agora questões sobre eventuais falhas nos procedimentos de segurança e revista de bens durante o processo de detenção, transporte e admissão no sistema prisional.