Semi-submersível intercetado em alto mar com 300 fardos de cocaína. É a maior apreensão de sempre em Portugal

Andreia Miranda | Henrique Machado | Sandra Felgueiras
Há 1h e 30min
Polícia Judiciária

Interceção ocorreu a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições meteorológicas extremas e de elevada perigosidade.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, confirmou este domingo a operação conjunta com a Marinha e a Força Aérea para combater o tráfico de droga transcontinental por via marítima. Durante a Operação “Adamastor”, foi localizado e intercetado, em alto mar, um semi-submersível proveniente da América Latina, transportando várias toneladas de cocaína.

A CNN Portugal já tinha avançado a notícia sobre a captura mais de oito toneladas de cocaína e detenção de quatro traficantes de droga em pleno oceano Atlântico. É a maior apreensão de sempre feita em Portugal e uma das maiores da Europa.

"No interior da embarcação, proveniente da América Latina, tripulada por quatro cidadãos estrangeiros, eram transportados 300 fardos de cocaína. A interceção do semi-submersível ocorreu em alto mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições de extrema dificuldade e perigosidade, derivado da atual adversidade das condições meteorológicas", lê-se no comunicado da PJ.

A CNN Portugal sabe que os detidos são três colombianos e um venezuelano.

A operação contou com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores e resultou da colaboração internacional da PJ com autoridades dos Estados Unidos – DEA e JIATF-S – e do Reino Unido – NCA –, no âmbito do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics).

A investigação prossegue sob coordenação da PJ e do DIAP da Comarca dos Açores, em articulação com autoridades internacionais, visando desmantelar redes de tráfico de droga marítimo de larga escala.

Temas: Polícia Judiciária Açores Droga Cocaína

Relacionados

Megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha captura mais de 8 toneladas de cocaína e detém 4 traficantes de droga em pleno oceano Atlântico

Crime e Justiça

Semi-submersível intercetado em alto mar com 300 fardos de cocaína. É a maior apreensão de sempre em Portugal

Há 1h e 30min

Homem com pulseira eletrónica tenta atacar ex-companheira em Vila Franca de Xira

Há 1h e 45min

GNR detém estrangeiro por permanência ilegal e notifica seis em Fátima

Há 2h e 19min

Homem em situação de sem-abrigo detido por furtar malas no aeroporto de Lisboa e viatura da Câmara

Há 2h e 26min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Ontem às 15:23

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Ontem às 17:59

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Ontem às 09:01

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

Ontem às 11:26

Dormir mais por antecipação ajuda quando se dorme pouco? Eis como funciona o sleep banking

Ontem às 16:00

Trump revela novos detalhes sobre a arma secreta usada para capturar Nicolás Maduro

Ontem às 18:37

Megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha captura mais de 8 toneladas de cocaína e detém 4 traficantes de droga em pleno oceano Atlântico

Ontem às 20:17

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

Ontem às 08:11

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

23 jan, 07:00

Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

Ontem às 22:07

Cansadas da IA, as pessoas estão a apostar num estilo de vida analógico

Ontem às 11:00