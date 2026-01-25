Semi-submersível intercetado em alto mar com 300 fardos de cocaína. É a maior apreensão de sempre em Portugal

Há 1h e 30min

Interceção ocorreu a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições meteorológicas extremas e de elevada perigosidade.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, confirmou este domingo a operação conjunta com a Marinha e a Força Aérea para combater o tráfico de droga transcontinental por via marítima. Durante a Operação “Adamastor”, foi localizado e intercetado, em alto mar, um semi-submersível proveniente da América Latina, transportando várias toneladas de cocaína.

A CNN Portugal já tinha avançado a notícia sobre a captura mais de oito toneladas de cocaína e detenção de quatro traficantes de droga em pleno oceano Atlântico. É a maior apreensão de sempre feita em Portugal e uma das maiores da Europa.

"No interior da embarcação, proveniente da América Latina, tripulada por quatro cidadãos estrangeiros, eram transportados 300 fardos de cocaína. A interceção do semi-submersível ocorreu em alto mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições de extrema dificuldade e perigosidade, derivado da atual adversidade das condições meteorológicas", lê-se no comunicado da PJ.

A CNN Portugal sabe que os detidos são três colombianos e um venezuelano.

A operação contou com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores e resultou da colaboração internacional da PJ com autoridades dos Estados Unidos – DEA e JIATF-S – e do Reino Unido – NCA –, no âmbito do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics).

A investigação prossegue sob coordenação da PJ e do DIAP da Comarca dos Açores, em articulação com autoridades internacionais, visando desmantelar redes de tráfico de droga marítimo de larga escala.