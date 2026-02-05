Polícia Judiciária detém mulher com mais de 15 mil doses de droga na ilha do Faial

Agência Lusa , AM
Há 31 min
PJ

A detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho da Horta

Uma mulher de 26 anos foi detida na posse de mais de 15 mil doses de droga no concelho da Horta, na ilha do Faial, nos Açores.

Em comunicado, a PJ adianta que identificou e deteve, em flagrante delito, uma mulher “que se encontrava na posse de produto estupefaciente correspondente a mais de 15 mil doses, nomeadamente, 12.960 doses de haxixe, 1.668 doses de heroína e 660 doses de cocaína”.

A detenção, efetuada através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho da Horta.

A detida, de nacionalidade estrangeira e sem antecedentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação, indicou a PJ.

Polícia Judiciária detém mulher com mais de 15 mil doses de droga na ilha do Faial

