Tio detido por abusar sexualmente de duas sobrinhas em Alenquer

Há 1h e 29min

Abusos ocorreram em 2017 na casa do suspeito

Um homem de 40 anos foi detido na segunda-feira por suspeita de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas menores em Alenquer, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Os alegados abusos às duas meninas, que na altura tinham sete e 10 anos de idade, ocorreram em 2017 na casa do suspeito em Alenquer, no distrito de Lisboa.

Segundo a PJ, a investigação teve origem numa comunicação efetuada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, que ali contou o que tinha acontecido.

“Ativada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, refere a PJ em comunicado.

O homem vai ser presente a interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.