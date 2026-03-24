Tio detido por abusar sexualmente de duas sobrinhas em Alenquer

Agência Lusa , AM
Há 1h e 29min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Abusos ocorreram em 2017 na casa do suspeito

Um homem de 40 anos foi detido na segunda-feira por suspeita de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas menores em Alenquer, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Os alegados abusos às duas meninas, que na altura tinham sete e 10 anos de idade, ocorreram em 2017 na casa do suspeito em Alenquer, no distrito de Lisboa.

Segundo a PJ, a investigação teve origem numa comunicação efetuada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, que ali contou o que tinha acontecido.

“Ativada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, refere a PJ em comunicado.

O homem vai ser presente a interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Abuso Sexual Alenquer

Crime e Justiça

GNR apreende em Grândola lancha de alta velocidade suspeita de tráfico de droga

Há 1h e 12min

Tio detido por abusar sexualmente de duas sobrinhas em Alenquer

Há 1h e 29min

"Era na brincadeira". Ex-funcionárias de creche nos Açores admitem comportamentos incorretos mas sem intenção de magoar

Ontem às 22:52

Prisão preventiva para suspeito de roubo e rapto de empresário desaparecido no Algarve

Ontem às 19:52
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

"Muito mau pressentimento": arrancou a ofensiva de primavera da Rússia

Ontem às 09:27

Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos

21 mar, 12:00

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Hoje às 07:00

Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

Ontem às 14:14

A maior colónia de corais do mundo foi descoberta por uma mãe e filha

22 mar, 16:00

C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

Ontem às 18:19