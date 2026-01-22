PJ detém homem de 39 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada

Há 1h e 21min

Crimes eram praticados desde 2021

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, em Gondomar, no distrito do Porto, um homem de 39 anos suspeito de abusar sexualmente durante quatro anos da enteada menor de idade.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, revela que identificou e deteve o presumível autor de crimes de abuso sexual de criança e de menor dependente ou em situação vulnerável praticados desde 2021.

A vítima, agora com 14 anos, é enteada do suspeito e terá sido abusada desde os 10 anos.

A PJ descreve que “a investigação teve início numa denúncia da vítima, pertencente ao agregado familiar do detido”.

“[Foram] realizadas de imediato diligências de obtenção de prova que permitiram contextualizar os atos abusivos de cariz sexual praticados contra a vítima menor de idade", acrescenta.

O arguido, aproveitando-se do ascendente que tinha sobre a vítima, submeteu-a a práticas sexuais abusivas, num crescendo de gravidade e número, desde os 10 anos até à presente data em que já completou 14”, lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial no TIC do Porto e aplicação de medidas de coação.