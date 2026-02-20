Padrasto detido por abuso sexual das enteadas

Há 15 min

PJ adianta que "as vítimas são as suas enteadas, atualmente com 14 e 19 anos"

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de "diversos crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos na cidade do Porto".

Em comunicado, a PJ adianta que "as vítimas são as suas enteadas, atualmente com 14 e 19 anos".

"A investigação teve origem na denúncia da vítima mais velha, efetuada em finais de dezembro passado, que reportou que os abusos iniciaram-se quando tinha 13 anos e a sua irmã 8. Aproveitando-se do ascendente que tinha sobra as vítimas, submeteu-as a práticas sexuais abusivas num crescendo de gravidade e número, desde 2020", acrescenta a nota.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a tribunal.