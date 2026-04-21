Homem detido pela PJ por abusar da filha menor

Há 1h e 1min

Detenção foi feita em Alenquer

A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, em Alenquer, um homem de 52 anos, por ser suspeito de abusar sexualmente da filha de 15 anos.

Em comunicado, a PJ adianta que a denúncia foi feita "por pessoa que manifestou desejo de manter o anonimato, por receio de vir a sofrer represálias, que reportou ter conhecimento que a menor em causa estaria a ser vítima de abusos sexuais em contexto familiar, sendo o suspeito o seu progenitor, acrescentando ainda que a mãe da menor teria conhecimento da situação e que normalizaria o comportamento do marido, não mostrando qualquer intenção de o denunciar".

"De imediato a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da DLVT, desenvolveu diligência de inquirição, designadamente junto da vítima e progenitora, realizando as medidas cautelares adequadas. Atenta a forte indiciação do arguido pela prática dos crimes, a coabitação entre arguido e vítima, o perigo de continuação da atividade criminosa e o elevado alarme familiar e social gerado pela agressão sexual, procedeu-se à detenção do suspeito na mesma data", acrescenta a nota.

O detido será presente a tribunal para a aplicação de medidas de coação.