Enfermeiro detido por ser suspeito de abusar de mulher internada

Andreia Miranda
Há 1h e 5min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Abusos aconteceram após intervenção cirúrgica

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A Polícia Judiciária deteve um enfermeiro estrangeiro, de 42 anos, por fortes indícios da prática de abuso sexual de uma mulher de 50 anos, que se encontrava internada.

Em comunicado, a PJ adianta que os factos ocorreram após intervenção cirúrgica, no dia 2 de abril, "quando a mulher, também ela estrangeira, encontrava-se na sala de recobro, ainda sob o efeito da sedação, tendo sido sujeita à prática de atos sexuais de relevo, por parte de um enfermeiro da Unidade Hospitalar onde se encontrava internada".

"Após ter alta a mulher acabou por reportar o caso à PSP, que, dada a natureza do crime ativou a PJ, dando-se início à investigação através da Secção de Investigação de Crimes Sexuais, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que de imediato procedeu à inquirição da vítima. A partir da descrição física do suspeito, com a colaboração da entidade patronal, foi possível identificá-lo, realizando-se assim as medidas cautelares adequadas. O mesmo foi constituído arguido, interrogado e sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR)", adianta a nota.

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Segundo a PJ, "no seguimento da investigação, com o apoio do Laboratório de Polícia Científica da PJ, foi possível ainda, através da realização de exames comparativos de ADN, detetar vestígios biológicos coincidentes com o perfil de ADN do arguido."

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Abuso Sexual Enfermeiros Lisboa

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