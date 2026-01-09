Abusou sexualmente de filha de amigos enquanto estes recebiam tratamento hospitalar

Andreia Miranda
Ontem às 11:23
Polícia Judiciária (Getty Images)

Menina de seis anos foi coagida pelo abusador

Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças. Os crimes aconteceram em novembro, mas só foram denunciados a 2 de janeiro.

"O suspeito é amigo de longa data da família da menor, motivo pelo qual a mesma foi confiada aos seus cuidados, em momentos em que os pais recorriam a tratamento hospitalar, por doença crónica", adianta a Polícia Judiciária em comunicado.

Com a menina de seis anos a seu cuidado, "o homem abusou sexualmente da criança, coagindo-a para que não revelasse o sucedido".

"A menor, com medo, manteve o segredo, mas apresentaria alterações comportamentais e acabaria por revelar o sucedido, em contexto familiar. A família denunciou os crimes, sendo de imediato iniciadas as diligências investigatórias por parte desta Polícia, que culminaram na localização e detenção do suspeito, relativamente ao qual se verificava a existência de perigo de fuga do país", acrescenta a nota.

O detido, cidadão estrangeiro, vai ser presente a tribunal.

Temas: Polícia Judiciária Abuso Sexual Crianças

Crime e Justiça

Operação Marquês: Relação decide que processo pequeno deve ser julgado em separado

Ontem às 18:01
01:47

"Queres ou meto à venda?": as mensagens sobre as malas que incriminam Miguel Arruda e a mulher

Ontem às 14:14

GNR deteve suspeito de ameaçar ex-companheira em Braga, tribunal libertou-o

Ontem às 12:42

PJ faz buscas na Câmara de Aveiro. Vários documentos apreendidos

Ontem às 12:12
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20