Abusou sexualmente de filha de amigos enquanto estes recebiam tratamento hospitalar

Ontem às 11:23

Menina de seis anos foi coagida pelo abusador

Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças. Os crimes aconteceram em novembro, mas só foram denunciados a 2 de janeiro.

"O suspeito é amigo de longa data da família da menor, motivo pelo qual a mesma foi confiada aos seus cuidados, em momentos em que os pais recorriam a tratamento hospitalar, por doença crónica", adianta a Polícia Judiciária em comunicado.

Com a menina de seis anos a seu cuidado, "o homem abusou sexualmente da criança, coagindo-a para que não revelasse o sucedido".

"A menor, com medo, manteve o segredo, mas apresentaria alterações comportamentais e acabaria por revelar o sucedido, em contexto familiar. A família denunciou os crimes, sendo de imediato iniciadas as diligências investigatórias por parte desta Polícia, que culminaram na localização e detenção do suspeito, relativamente ao qual se verificava a existência de perigo de fuga do país", acrescenta a nota.

O detido, cidadão estrangeiro, vai ser presente a tribunal.