Abusou da enteada ao longo de cinco anos. Foi detido e ficou em preventiva

Agência Lusa , AM
Há 57 min
Criança (Reuters)

Abusos começaram quando a enteada tinha apenas 12 anos

Um homem de 44 anos, detido na quinta-feira em Lisboa por suspeita de vários crimes de violação, abuso sexual de criança e abuso sexual de menor dependente, sendo a vítima sua enteada, ficou em prisão preventiva, indicou a PJ.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) disse esta sexta-feira à Lusa que o homem, depois de presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, viu-lhe ser aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Na quinta-feira, em comunicado, a autoridade policial esclareceu que os abusos sexuais começaram durante o confinamento devido à pandemia por covid-19, quando a vítima tinha apenas 12 anos e estava em “situação particularmente vulnerável”.

O suspeito mantinha uma relação com a mãe da vítima desde 2016 e, de acordo com a PJ, os crimes perduraram ao longo de mais de cinco anos, “chegando mesmo a recorrer à força física para constranger a menor a práticas sexuais”.

“A criança acabaria por revelar o sucedido à mãe, que denunciaria os crimes junto das autoridades”, refere a nota, adiantado que foram encetadas “diligências investigatórias urgentes” e recolhidos elementos de prova que “indiciam fortemente o padrasto pelos crimes denunciados”.

