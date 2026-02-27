FC Porto
Guimarães: jovem abusava das duas irmãs de cinco anos quando tomava conta delas

Agência Lusa , AG
Há 37 min
Criança (Reuters)

Abusos ocorriam há cerca de ano e meio e voltaram a repetir-se no último fim de semana

Um homem, de 25 anos, foi detido em Guimarães, distrito de Braga, por alegado abuso sexual de duas meninas, irmãs, com menos de 5 anos, indicou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ), ficando o suspeito em prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ explica que, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, procedeu à detenção, fora de flagrante delito, de um homem suspeito “da prática de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, que mantinha uma relação de proximidade física e de parentesco com as vítimas, duas meninas com menos de cinco anos”.

“No âmbito de um inquérito iniciado na segunda-feira por denúncia da progenitora das vítimas, foram encetadas várias diligências de forma a confirmar os factos reportados, tendo-se dado consistência à denúncia inicial e apurado mais elementos que adensaram a gravidade dos mesmos”, adianta esta força de investigação criminal

Fonte policial adiantou à agência Lusa que o suspeito é padrinho de uma das meninas, que são irmãs e têm ambas menos de 5 anos.

“Na sequência das diligências de investigação realizadas, apurou-se que os factos mais recentes ocorreram no último fim de semana, na habitação onde o suspeito reside, situada na zona urbana de Guimarães, quando as vítimas ali estavam à guarda deste, existindo igualmente fortes indícios de que o suspeito vem já abusando das vítimas, em igual contexto, há cerca de um ano e meio”, relata a PJ.

Segundo esta força de investigação criminal, o homem foi abordado na quinta-feira por elementos da PJ e conduzido ao Departamento de Investigação Criminal de Braga, “tendo, em sede de interrogatório, assumido parcialmente os factos que lhe são imputados”.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Guimarães para primeiro interrogatório judicial, o qual decretou a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva.

