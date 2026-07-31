Detido homem que abusava sexualmente da enteada desde que ela tinha 13 anos

Agência Lusa , MJC
Há 54 min
Polícia Judiciária (Getty Images)
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O suspeito foi detido em casa da vítima e já foi presente ao Tribunal Judicial de Guimarães

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 44 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada, atualmente com 16 anos, em Guimarães, anunciou aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os factos “constituem atos sexuais de relevo” e começaram quando a vítima tinha 13 anos, prolongando-se até ao passado maio de 2025.

A investigação teve início com uma denúncia da vítima à GNR, que comunicou os factos à PJ.

“Foram desenvolvidas diligências investigatórias, que permitiram recolher indícios fortes da autoria dos abusos, conduzindo ao afastamento do suspeito da residência familiar”, acrescenta o comunicado.

Recentemente, no desenvolvimento das diligências de inquérito, a PJ apurou que o suspeito tinha retomado a coabitação com a vítima, tendo, por isso, solicitado à autoridade judiciária a adoção de medidas protetivas para impedir que isso acontecesse.

Foi emitido, pelo Ministério Público, mandado de detenção fora de flagrante delito, a que agora a PJ deu cumprimento.

O suspeito foi detido em casa da vítima e já foi presente ao Tribunal Judicial de Guimarães, que o deixou em liberdade, aplicando-lhe as medidas de coação de proibição de voltar a casa em que a enteada vive e de proibição de contactos com a vítima e com quaisquer menores.

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Está indiciado pelos crimes de abuso sexual de crianças agravado e de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável.

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Temas: Polícia Judiciária Abuso sexual de menores Guimarães
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