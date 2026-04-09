Prisão preventiva para pai suspeito de abuso sexual da filha menor em Abrantes

Agência Lusa , AM
Há 57 min
Justiça

Factos foram reportados pela mãe da criança à PJ

Um homem detido na quarta-feira, em Abrantes, suspeito da prática de diversos crimes de abuso sexual de crianças, sobre a sua filha menor, atualmente com 13 anos, ficou em prisão preventiva, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ revelou que o homem, de 35 anos, detido através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, sujeitou “a atos sexuais de relevo” a filha “desde os seus 6 anos, aquando das visitas parentais”.

Os factos foram reportados pela mãe da criança à PJ, em janeiro de 2026 e, “de imediato”, foram iniciadas diligências que permitiram a recolha de “um relevante acervo de prova”, refere a nota.

Segundo a autoridade policial, foi depois proposta a emissão de um mandado de detenção e de um mandado de busca domiciliária pelas autoridades judiciárias competentes da Comarca de Santarém, o que levou à detenção do homem.

O suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo ficado com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, de acordo com fonte da PJ.

Temas: Polícia Judiciária Abrantes Abuso sexual

Crime e Justiça

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