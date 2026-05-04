Pelo menos 12 feridos em tiroteio numa festa em Oklahoma

Há 1h e 27min

Não há suspeitos sob custódia

Um tiroteio numa festa junto a um lago numa pequena cidade perto de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, levou à hospitalização de, pelo menos, 12 pessoas, segundo a polícia e responsáveis hospitalares.

A porta-voz da polícia da cidade de Edmond, Emily Ward, afirmou que as autoridades receberam relatos de disparos por volta das 21:00 de domingo (03:00 de hoje em Lisboa), durante uma reunião de jovens perto do lago Arcadia. No final do domingo, a mesma fonte referiu que ainda não tinham sido efetuadas detenções.

"Esta é obviamente uma situação muito assustadora e compreendemos a preocupação do público e das pessoas envolvidas, e estamos a trabalhar arduamente para encontrar os suspeitos", afirmou.

"Estamos espalhados por toda a área metropolitana a falar com vítimas e testemunhas", acrescentou Ward.

A porta-voz afirmou que 10 pessoas, em "estados variados" de saúde, foram levadas e outras pessoas dirigiram-se por meios próprios para hospitais.

Nove pessoas encontravam-se no Integris Health Baptist Medical Center, na cidade de Oklahoma, e três no Integris Health Edmond Hospital, de acordo com um porta-voz do sistema hospitalar no final da noite de domingo, que indicou que todos os pacientes estavam na altura a ser avaliados.

O lago Arcadia, localizado a cerca de 21 quilómetros a norte de Oklahoma, é um reservatório artificial utilizado para controlo de cheias, sendo também um local de lazer popular, que oferece pesca, passeios de barco e destino de piqueniques e acampamentos. Está localizado em Edmond, um subúrbio de Oklahoma com cerca de 100 mil habitantes.

Há 40 anos, Edmond foi palco de um dos tiroteios mais mortíferos no local de trabalho da história dos Estados Unidos. A 20 de agosto de 1986, o funcionário dos correios Patrick Sherrill alvejou 20 colegas de trabalho, matando 14. Em seguida, suicidou-se.