MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Qualidade do ar vai piorar na próxima semana: maioria do continente com concentrações elevadas de pólen na atmosfera

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 18min
Pólen no ar (Associated Press)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Algarve e regiões autónomas são as únicas zonas do países onde se registam níveis de concentração baixa

A maioria do território continental terá uma concentração moderada a elevada de pólen na atmosfera na próxima semana, em contraste com valores baixos no distrito de Faro e nas regiões autónomas, foi divulgado esta quinta-feira.

Segundo as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), a maioria do território continental estará, entre sexta-feira e 25 de junho, em risco moderado a elevado de concentração de pólen, sobretudo das árvores oliveira, castanheiro, sobreiro e carvalhos e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, bredo, azeda, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

Em Vila-Real (região de Trás-Os-Montes e Alto Douro) a concentração de pólen no ar irá registar valores de risco elevado, enquanto no Porto (região de Entre Douro e Minho), as previsões apontam para risco moderado a elevado, para mesmas árvores e ervas.

Em risco elevado estará também Coimbra (região da Beira Litoral), assim como Castelo Branco (região da Beira Interior) relativamente às mesmas espécimes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já na região de Lisboa e Setúbal, a concentração de pólen na atmosfera estará em risco moderado a elevado, com destaque dos grãos de pólen das árvores oliveira, sobreiro e carvalhos e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, bredo, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

A região do Alentejo terá uma concentração elevada de pólen na atmosfera para as árvores oliveira, castanheiro, eucalipto e sobreiro e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, bredo, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Em contrapartida, na região do Algarve as previsões apontam para uma concentração baixa, designadamente dos pólenes das árvores oliveira, castanheiro, sobreiro e carvalhos, mantendo-se as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, bredo, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

Na região autónoma da Madeira, a concentração de pólen na atmosfera será também baixa, mas para as árvores cipreste e eucalipto e das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

A região autónoma dos Açores terá igualmente uma concentração baixa, mas para as árvores cipreste (e/ou criptoméria), pinheiro, eucalipto e castanheiro e das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Pólen Qualidade do ar Atmosfera
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Marcelo, Costa e até Nuno Markl: a lista quase interminável de alvos do grupo de extrema-direita MAL

Há 8 min

Homicídio da menina de oito anos em Valpaços terá sido premeditado: "Tudo indica que será uma questão de vingança"

Há 26 min

Padrasto de crianças abandonadas em Alcácer do Sal vai continuar preso em Portugal

Há 33 min

Rotura em conduta: praia de Oeiras interditada devido a foco de poluição

Há 1h e 12min
Mais País

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Hoje às 11:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Ontem às 08:00

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Hoje às 05:02

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Ontem às 15:56

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

Ontem às 22:31

Estudo da Universidade do Porto associa défice de vitaminas A e C a mais sintomas de hiperatividade e desatenção

Ontem às 07:25

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

"Isto de o Ronaldo jogar a titular e o tempo todo já não dá"

Hoje às 07:30

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Homens armados bloqueiam carrinha de valores e fogem com 10 mil euros

Hoje às 10:37

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

16 jun, 13:37

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58