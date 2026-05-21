Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Portugal continental com concentração de pólen elevada na próxima semana

Agência Lusa , PF
Há 1h e 10min
Pólen no ar (Associated Press)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As regiões autónomas manterão valores baixos

Portugal continental vai estar a partir de sexta-feira e até à próxima quinta-feira, dia 28, com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera, enquanto as regiões autónomas manterão valores baixos.

Segundo as previsões do Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) divulgadas esta quinta-feira, todo o território continental estará na próxima semana com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera, sobretudo das árvores oliveira, pinheiro, sobreiro e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, azeda, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

No norte do país, em Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro), no Porto (região de Entre Douro e Minho), Coimbra (região da Beira Litoral) e no centro do país em Castelo Branco (região da Beira Interior), além das espécies referidas, haverá uma concentração de pólen na atmosfera das árvores bétula e carvalhos.

As regiões de Lisboa e Setúbal e o distrito de Faro, no Algarve, vão ter igualmente a concentração de pólen na atmosfera de carvalhos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em relação aos arquipélagos, no Funchal (ilha da Madeira) a concentração de pólen na atmosfera encontra-se baixa, com destaque dos pólenes das árvores cipreste, pinheiro, eucalipto e plátano e também das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Na ilha de S. Miguel, em Ponta Delgada (Açores), a concentração de pólen na atmosfera encontra-se baixa. Na atmosfera destacam-se os pólenes das árvores cipreste (e/ou criptoméria) e pinheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Pólen Concentração de pólen
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Portugal continental com concentração de pólen elevada na próxima semana

Há 1h e 10min
04:03

O ébola é "um trauma coletivo" na República Democrática do Congo. UNICEF alerta para a fragilidade das crianças face ao surto

Há 3h e 13min

Estas são as recomendações da DGS para os dias de maior calor

Há 3h e 23min

Gouveia e Melo deixou na task force da covid-19 um "relatório pormenorizado" sobre o que era preciso mudar. Agora desconfia que "ninguém o leu"

Hoje às 06:30
Mais Saúde

Mais Lidas

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Ontem às 20:49

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

Ontem às 15:36

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

Ontem às 09:54

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

Ontem às 17:01

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Há 2h e 3min

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

19 mai, 09:35

"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

Ontem às 07:42

Rapto violento no Grande Porto: vítimas foram agredidas e forçadas a assinar dívida

Ontem às 12:05

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Hoje às 08:20

"Fortes indícios" de corrupção e outros crimes: Relação reverte decisão no caso que fez cair o governo da Madeira

Ontem às 19:17

Ajoelhados e de mãos atadas atrás das costas: vídeo publicado por ministro de Israel indigna Portugal e outros países

Ontem às 17:50

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17