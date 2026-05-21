Portugal continental com concentração de pólen elevada na próxima semana

Há 1h e 10min

As regiões autónomas manterão valores baixos

Portugal continental vai estar a partir de sexta-feira e até à próxima quinta-feira, dia 28, com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera, enquanto as regiões autónomas manterão valores baixos.

Segundo as previsões do Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) divulgadas esta quinta-feira, todo o território continental estará na próxima semana com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera, sobretudo das árvores oliveira, pinheiro, sobreiro e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, azeda, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

No norte do país, em Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro), no Porto (região de Entre Douro e Minho), Coimbra (região da Beira Litoral) e no centro do país em Castelo Branco (região da Beira Interior), além das espécies referidas, haverá uma concentração de pólen na atmosfera das árvores bétula e carvalhos.

As regiões de Lisboa e Setúbal e o distrito de Faro, no Algarve, vão ter igualmente a concentração de pólen na atmosfera de carvalhos.

Em relação aos arquipélagos, no Funchal (ilha da Madeira) a concentração de pólen na atmosfera encontra-se baixa, com destaque dos pólenes das árvores cipreste, pinheiro, eucalipto e plátano e também das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Na ilha de S. Miguel, em Ponta Delgada (Açores), a concentração de pólen na atmosfera encontra-se baixa. Na atmosfera destacam-se os pólenes das árvores cipreste (e/ou criptoméria) e pinheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).