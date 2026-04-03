A febre dos Pokémon ainda não passou de moda. Eis porque tens de apanhá-los a todos

3 abr, 17:00

Um hobby infantil transformou-se num fenómeno global e num mercado multimilionário, impulsionado pela nostalgia e pela escassez. Apesar de problemas como especulação e roubos, a comunidade Pokémon continua marcada pela paixão e generosidade entre fãs

Num turbilhão de mãos pequenas, o impasse de um negócio ilícito, negociado durante um intervalo de almoço tenso de uma hora, é finalmente quebrado. Enquanto uma das partes esconde apressadamente a sua aquisição debaixo da sanduíche na lancheira, o outro negociante guarda o seu "lucro" nos calções.

Durante o resto do dia de aulas, mete repetidamente a mão ao bolso para se certificar de que ainda está lá. Porque, enquanto para os professores é apenas um pedaço de cartão brilhante que distrai, para este rapaz de oito anos é o monstro cuspidor de fogo que anda a perseguir desde o início do período.

Mais de duas décadas depois, o meu querido Charizard, a carta Pokémon que troquei por um Blastoise no recreio da escola primária, repousa ao lado do portátil enquanto escrevo no teclado.

Imaginem o meu choque ao descobrir que, se tivesse cuidado melhor da carta agora desgastada, poderia valer quase 25 mil dólares.

As marcas de batalha acumuladas pelo meu Charizard desvalorizaram o seu valor. (Jack Bantock)

As cartas colecionáveis são um pilar fundamental para que Pokémon seja, alegadamente, a franquia de entretenimento mais lucrativa do mundo e, no 30.º aniversário do seu lançamento, continuam a criar colecionadores, tanto crianças como adultos. O aumento do seu valor está também a atrair uma nova vaga de especuladores.

No início deste mês, o influenciador e lutador Logan Paul vendeu uma única carta por uns impressionantes 16,5 milhões de dólares. Se alinharmos mais de 75 mil milhões de cartas Pokémon produzidas até março de 2025, ponta com ponta, dariam para ir à Lua e voltar cerca de oito vezes.

O que começou como a ideia de um designer japonês de videojogos que adorava colecionar insetos em criança - como tantas das suas criaturas icónicas - evoluiu, transformando-se num hobby que deu origem a uma espécie de mercado paralelo: tão lucrativo que leilões multimilionários e assaltos armados a lojas que vendem cartas fazem agora parte do seu ciclo noticioso.

Pokémania

Contração do nome japonês "Poketto Monsuta", Pokémon nasceu com o lançamento dos jogos Game Boy "Pocket Monsters: Red" e "Pocket Monsters: Green" no Japão, a 27 de fevereiro de 1996.

Em apenas três anos, as 151 criaturas de Satoshi Tajiri, trazidas à vida pelo ilustrador Ken Sugimori, tornaram-se um fenómeno global. A "Pokémania" espalhou-se pelos recreios de todo o mundo, impulsionada por uma série de anime extremamente popular e por um jogo de cartas colecionáveis. O primeiro conjunto de cartas lançado nos EUA chegou às lojas em janeiro de 1999.

A franquia foi abraçada em todo o mundo, com o filme de animação "Pokémon: O Filme" a estrear nos cinemas norte-americanos em 1999. (Hulton Archive/Getty Images)

Mas, apesar de novos conteúdos e produtos continuarem a expandir a Pokédex (atualmente com 1.025 espécies), a franquia não conseguiu sustentar a popularidade - em parte devido à concorrência de outras séries como Digimon e do jogo de cartas Magic: The Gathering.

Tudo mudou com o lançamento de uma aplicação móvel em julho de 2016.

Em apenas dois meses, Pokémon Go atingiu 500 milhões de downloads em todo o mundo. Se o "lar espiritual" da Pokémania eram os recreios, a febre da realidade aumentada, pela sua própria natureza de exploração do mundo real, não tinha limites de espaço nem de idade.

"Naquele verão eu ainda exercia advocacia e até o meu chefe de 70 anos estava sentado nas pausas a jogar", conta Lee Steinfeld, mais conhecido como Leonhart pelos 1,97 milhões de subscritores do seu canal de YouTube de Pokémon, à CNN. "Foi um momento mágico."

Pessoas a jogar Pokémon Go num parque em Tin Shui Wai, Hong Kong, em julho de 2016. (Lam Yik Fei/Getty Images AsiaPac/Getty Images)

Apesar de continuar a ser o jogo de telemóvel mais lucrativo no verão de 2019, a base de jogadores de Pokémon Go foi diminuindo, tal como o interesse pelo jogo de cartas.

Depois chegou a pandemia.

Embora o apetite por muitos objetos de coleção tenha aumentado durante os confinamentos, a procura por cartas Pokémon disparou, explica Joshua Johnson, cofundador do site de análise Card Ladder.

O valor do mercado Pokémon, depois de subir em 2020, tornou-se "insano" em 2021, explica Johnson. E a subida continuou.

Desde março do ano passado, o valor aumentou mais de 145%, com compradores a gastarem 450 milhões de dólares em cartas só em janeiro, segundo dados da Card Ladder.

O índice Card Ladder acompanha o valor de um conjunto das cartas Pokémon mais populares. Atualmente, essas cartas valem cerca de 6.208% mais do que em maio de 2004. Um retorno superior até ao do índice S&P 500, que subiu 521% no mesmo período.

"O que normalmente acontece é a bolha rebentar e depois voltarmos ao ponto de partida", afirma Johnson à CNN, referindo-se a outros mercados de cartas colecionáveis, como basebol ou basquetebol.

"Isso não aconteceu com Pokémon… Continua sempre a subir."

As cartas Pokémon, antigas e novas, continuam com grande procura. (Mario Tama/Getty Images)

Em 2004, cerca de 100 dólares bastavam para comprar um Charizard da primeira edição no mercado de segunda mão. Na semana passada, um foi vendido em leilão, com classificação Grade 10 - o nível máximo atribuído pela entidade de autenticação PSA - por 528 mil dólares. Apenas 125 exemplares nessa condição estão em circulação, estima a Card Ladder.

Steinfeld tem um especial. Em 2017, comprou uma versão PSA 10 assinada pelo ilustrador da carta, Mitsuhiro Arita, por 18.500 dólares.

Embora seja difícil fazer uma avaliação exata, precedentes recentes sugerem que o antigo advogado poderá estar sentado sobre um valor impressionante.

No mesmo dia em que Logan Paul vendeu a sua carta Pikachu Illustrator PSA 10 por 16,492 milhões de dólares, leiloou também um Charizard de primeira edição PSA 10 por 954.800 dólares - um novo recorde para qualquer carta Charizard. Steinfeld acredita que pode ultrapassar esse valor - se alguma vez decidir vender.

A força da nostalgia

Como explicar um ressurgimento tão dramático?

Para Ross Cooper, o colecionador por trás do canal de YouTube Coop’s Collection, com um milhão de subscritores, as tensões psicológicas e logísticas da pandemia foram o rastilho.

"Todos estavam em casa, a lidar com a incerteza e à procura de um espaço nostálgico seguro", afirma Cooper, que regressou ao hobby em 2018 depois de colecionar em criança.

"Juntando isso aos problemas nas cadeias de abastecimento que afetaram tantas indústrias, vimos este aumento louco de valor… e a enorme entrada de novos colecionadores que ficaram, o que criou uma procura contínua."

Pokémon continua a ser uma potência cultural, mesmo 30 anos depois do seu início. (Behrouz Mehri/AFP/Getty Images)

O valor sentimental é fundamental para compreender o aumento de pessoas que procuram capitalizar o potencial de investimento das cartas Pokémon.

"Para pessoas da minha idade e mais novas, o mercado de ações é um bocado aborrecido. Estás apenas a colocar o teu dinheiro num ecrã e não estás realmente a fazer nada", acrescenta.

"Já as cartas, consegues tirar dois proveitos. Podes desfrutar do hobby, colecionar coisas de que gostas… e também é um investimento duplo. Mantém as pessoas mais envolvidas a longo prazo."

Embora as cartas mais antigas tendam a alcançar os valores mais elevados devido à sua escassez e valor sentimental, as novas versões dos Pokémon mais adorados - cada uma com a sua própria arte única - fazem com que o comboio da nostalgia nunca pare.

Em setembro de 2023, por exemplo, foi lançada a expansão 151, focada apenas nos Pokémon originais de 1996.

"É essa palavra, nostalgia, é mesmo isso", considera Steinfeld. "Faz-te sentir uma criança outra vez, e as pessoas basicamente pagam o que for preciso para voltar a ter esses sentimentos."

"Apanhá-los todos"

Infelizmente, isso tem causado problemas significativos.

No centro de muitos deles está uma discrepância económica básica: a oferta não acompanha a procura. Mesmo com 10,2 mil milhões de cartas impressas nos 12 meses anteriores a março de 2025, muitos compradores enfrentam uma batalha difícil só para conseguir pôr as mãos em alguns pacotes de 10 cartas.

A loja online da franquia, Pokémon Center, funciona com um sistema de fila quando novos lançamentos ficam disponíveis, enquanto na Amazon os potenciais compradores de coleções ainda em produção têm, normalmente, de pedir um convite para comprar o produto e esperar ser selecionados.

A agravar os problemas de oferta estão os scalpers, que procuram lucrar com a popularidade do hobby comprando novos lançamentos ao preço de retalho para depois os venderem mais caros em plataformas online.

Tal como acontece com bilhetes para eventos desportivos e concertos, a revenda é muitas vezes instantânea. Milhares de anúncios de produtos selados já estão disponíveis no eBay para Ascended Heroes, a expansão mais recente lançada há menos de um mês.

Outros optam por guardar os seus produtos selados para maximizar os lucros, por vezes durante anos após a última impressão do conjunto.

Expositores vazios de cartas Pokémon nas prateleiras de uma loja Target em Los Angeles, Califórnia, em maio de 2021. (Chris Delmas/AFP/Getty Images)

Para Cooper, o aumento dos scalpers é uma situação "triste" que gera uma espécie de crise em torno daquilo que ele vê, no seu núcleo, como um hobby juvenil, mesmo havendo espaço para adultos na comunidade.

"Quando há dinheiro a ser feito, vão sempre existir pessoas mal-intencionadas. Não sei se é justo que pessoas que estão nisto por razões diferentes julguem e digam: ‘Não tens direito a entrar e ganhar dinheiro com Pokémon.' Não é ilegal, nem necessariamente imoral, mas há quem pense: 'Isto não está certo. Não é para isso que estes produtos existem, necessariamente.'"

Tal como o seu colega criador de conteúdos, Steinfeld está muito mais focado em colecionar do que em investir e lamenta a entrada de "maus elementos" que apenas procuram lucro.

Embora a The Pokémon Company continue a reafirmar o seu compromisso em melhorar a disponibilidade de produtos, Steinfeld e Johnson acreditam que a empresa está plenamente consciente do benefício estratégico de a procura superar a oferta.

O colapso bem documentado das cartas de basebol nos anos 80, provocado por produtores demasiado ambiciosos, serve de aviso.

"No final do dia, são uma empresa. Não querem produtos parados nas prateleiras", afirma Steinfeld.

Coração

Outras consequências têm sido mais preocupantes.

Em 2021, a Target anunciou que iria suspender temporariamente a venda de cartas Pokémon após uma disputa violenta numa das suas lojas no Wisconsin.

Dois anos depois, o Museu Van Gogh cancelou abruptamente a decisão de oferecer uma carta promocional do Pikachu, citando razões de segurança. Multidões acorreram ao local em Amesterdão em busca do item especial, com o Pikachu "Gray Felt Hat" a aparecer rapidamente em sites de revenda.

No verão passado, o McDonald’s Japão terminou a sua campanha promocional poucas horas após o lançamento, depois de scalpers comprarem grandes quantidades de Happy Meals para revender cartas exclusivas online, muitas vezes descartando a comida e embalagens intactas nas ruas próximas.

Em janeiro, assaltantes apontaram armas a clientes antes de partirem vitrines e roubarem mais de 100 mil dólares em cartas de uma loja em Nova Iorque, enquanto quatro roubos de grande escala envolvendo cartas Pokémon ocorreram num único condado do Reino Unido nas últimas semanas, segundo a BBC. Grandes furtos também foram reportados na Austrália, Japão e outros países.

Ainda assim, apesar do scalping e dos roubos, o lado positivo da comunidade Pokémon continua muito presente.

Para celebrar o 30.º aniversário da franquia, Steinfeld gastou cerca de 40 mil dólares para reunir um pack de cada expansão lançada desde o conjunto base inicial de 1999. Após uma enorme abertura no seu canal, todas as cartas serão oferecidas para angariar fundos para a National Alliance on Mental Illness, com o objetivo de atingir 100 mil dólares em donativos.

Steinfeld preparou a abertura de pacotes de uma vida. (Lee Steinfeld / Leonhart)

Cooper construiu a sua audiência online de sete dígitos ao oferecer cartas em convenções na região do Mid-Atlantic.

Filmar as suas interações com jovens colecionadores entusiasmados é uma fonte de realização pessoal e, espera ele, de mudança mais ampla.

"Nos últimos dois anos, vi uma mudança muito positiva em eventos de cartas e online… Acho que a generosidade e o espírito saudável dentro de Pokémon começaram a superar a negatividade", explica.

"Não podia ter pedido uma melhor razão para ter viralizado e ganho seguidores online."

Cooper acaba muitas vezes com uma pequena pilha de cartas de Steelix no final das feiras de cartas, com fãs a trazerem-lhe o seu Pokémon favorito, semelhante a uma cobra de metal, para assinar. (Cortesia Coop's Collection)

Esse espírito está bem representado em Rocky, um superfã do Pikachu de oito anos que perdeu toda a sua coleção quando o incêndio Palisades destruiu a casa da família em janeiro de 2025.

Depois de o pai - também ele antigo colecionador - lhe prometer que reconstruiriam a Pokédex juntos, a generosidade de um desconhecido ajudou-o a conseguir um pacote do raro conjunto Prismatic Evolutions dois meses depois.

Incrivelmente, revelou-se ser o que a comunidade chama de "God Pack" - um tipo ultra-raro de pacote onde todas as cartas são das mais raras da expansão.

A reação de Rocky, cheia de emoção, tocou colecionadores e pais nas redes sociais, acumulando 4 milhões de visualizações e desencadeando uma onda de doações de cartas por parte de alguns dos maiores influenciadores do meio.

Rocky espera um dia tornar-se o próximo grande criador de conteúdos de Pokémon. (Rocky's Pokedex)

"A forma como toda a gente tem sido tão generosa e a onda de carinho que lhe deram - não fazia ideia de que esta comunidade era tão grande, para começar, mas também tão cheia de pessoas boas", afirma a mãe de Rocky, Natasha Perez.

"Agora ele até tem o seu próprio Instagram e é incrível de ver. Acho que é muito especial."

Falando numa videochamada enquanto vestia o mesmo pijama com Pikachu que usava no momento viral, Rocky acrescenta: "Foi entusiasmo a mais. Nem sei explicar."

Vem à minha mente uma troca no recreio há mais de 20 anos e aceno com a cabeça em compreensão.