"As bombas, os lança-chamas e essas merdas todas não destruíram apenas árvores e aldeias": 30 poemas para o fim do mundo

Há 53 min

Ainda não é o fim do mundo. Ou, como escreveu Manuel António Pina, ainda não é o fim nem é o princípio, “é apenas um pouco tarde”. Neste sábado, 21 de março, Dia Mundial da Poesia, reunimos poemas escolhidos por jornalistas da CNN Portugal, não para enfeitar a data com versos de ocasião, mas para se procurar na poesia qualquer coisa mais funda e mais útil do que o consolo. Uma forma de resistência, de lucidez, de fúria, de ternura, uma maneira de continuar a dizer o que a pressa, o ruído e a barbárie todos os dias nos tentam gastar. Há poemas de amor e de perda, de insubmissão, de ruína e de fogo, de beleza, poemas que não salvam ninguém mas ainda nos ajudam a respirar, a pensar, a fincar contra o medo. E a abrir este caderno está uma fotografia de Gerda Taro, fotojornalista, feita em Barcelona, em agosto de 1936: uma miliciana republicana em treino, joelho na areia, o revólver estendido, apanhada nesse instante raro em que tudo parece ainda exercício e já é guerra

Não há uma maneira limpa de atravessar este tempo. Há dias em que o mundo se nos apresenta partido, exausto de si mesmo, e a linguagem vem atrás dele, também ela ferida, também ela a perder a sua serventia. Talvez seja por isso que continuamos a voltar a poemas: não para que expliquem o que já sabemos, mas para encontrar neles uma voz menos gasta, um corte mais fundo, uma verdade que não precise de falar mais alto para ficar.

Nem sempre é preciso procurar a beleza. Às vezes basta procurar nitidez.

As escolhas de Maria João Caetano

Descobri recentemente a alegria de partilhar poemas.

Faço-o regularmente com alguns dos meus amigos mais queridos. É, tal como acontece com as canções, os livros, os filmes, as conversas, os abraços e todas as outras coisas boas que partilhamos, além de uma alegria, uma maneira de não permitir que a barbárie tome conta de nós. Com os poemas pensamo-nos. Desafiamo-nos. Emocionamo-nos. Rimos. Ficamos furiosos. Às vezes quase choramos. Revoltamo-nos. Discutimos. Calamo-nos. Resistimos.

Juntos, talvez consigamos.

Amor como em casa

Manuel António Pina

Regresso devagar ao teu

sorriso como quem volta a casa. Faço de conta que

não é nada comigo. Distraído percorro

o caminho familiar da saudade,

pequeninas coisas me prendem,

uma tarde num café, um livro. Devagar

te amo e às vezes depressa,

meu amor, e às vezes faço coisas que não devo,

regresso devagar a tua casa,

compro um livro, entro no

amor como em casa.

Manuel António Pina, por Luísa Ferreira

⁂

Com licença poética

Adélia Prado

Quando nasci um anjo esbelto,

desses que tocam trombeta, anunciou:

vai carregar bandeira.

Cargo muito pesado pra mulher,

esta espécie ainda envergonhada.

Aceito os subterfúgios que me cabem,

sem precisar mentir.

Não tão feia que não possa casar,

acho o Rio de Janeiro uma beleza e

ora sim, ora não, creio em parto sem dor.

Mas, o que sinto escrevo. Cumpro a sina.

Inauguro linhagens, fundo reinos

— dor não é amargura.

Minha tristeza não tem pedigree,

já a minha vontade de alegria,

sua raiz vai ao meu mil avô.

Vai ser coxo na vida, é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou.

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Chão

Gonçalo M. Tavares

Não há limite que não seja por ele suportado.

Suporta todo o cansaço. Traições, fadiga, falhanços.

Aconteça o que acontecer tens um corpo que pesa;

e um chão, mudo, imóvel, que não desaparece.

⁂

Destino

Maria Teresa Horta

Não bordo por destino

Nem me dobro

Não cedo à mão da vida

Nem me encubro

Não cumpro não aceito

Nem me calo

Não amo o que é imposto

Nem me afundo

Maria Teresa Horta, por Peter Collins

⁂

Contranarciso

Paulo Leminski

em mim

eu vejo

o outro

e outro

enfim dezenas

trens passando

vagões cheios de gente centenas

o outro

que há em mim é você

você

e você

assim como

eu estou em você

eu estou nele

em nós

e só quando

estamos em nós

estamos em paz

mesmo que estejamos a sós

⁂

Não posso adiar o coração

António Ramos Rosa

Não posso adiar o amor para outro século

não posso

ainda que o grito sufoque na garganta

ainda que o ódio estale e crepite e arda

sob montanhas cinzentas

e montanhas cinzentas

não posso adiar este abraço

que é uma arma de dois gumes

amor e ódio

não posso adiar

ainda que a noite pese séculos sobre as costas

e a aurora indecisa demore

não posso adiar para outro século a minha vida

nem o meu amor

nem o meu grito de libertação

não posso adiar o coração

Não posso adiar o amor para outro século

⁂

A importância do pequeno-almoço

Francisca Camelo

qualquer mulher sabe que

é preciso manter as tropas:

passar a ferro as fardas parir herdeiros esfregar o chão / de joelhos o sarro sai melhor

quem mais poderá explicar às crianças a ausência

do soldado do empregado fabril do político fervoroso que põe o pão na mesa

se o sexo é político, imagina as lides da casa

lavar à mão as manchas de vinho / sémen / sangue

fazer a cama quando vazia

reunir no prato os nutrientes necessários

para a capitalização do pai adúltero

depois de fazer o pequeno-almoço

as mulheres-âncora atracadas à enseada

assistem em silêncio à partida das armadas de dom joão, o primeiro / o anterior / o pai deste

para que agora - isto não é novo –

pelo menos quinze mil machos sigam audazes.

a ideia é a de sempre:

queimar florestas / rapinar minas / estuprar indígenas / baptizar terras que já tinham nome

reproduzir hospícios e quartos forrados a papel de parede amarelo

enterrar a semente bem funda no colo do útero

e aos poucos gerar novos e delicados manequins de mãos calejadas

deixar que a geração anterior ensine a seguinte a fazer o café

(atenção. não se faz café de qualquer maneira, é preciso formar uma pirâmide de pó, não deixar que a

água toque no funil, não ligar de imediato na temperatura máxima, dar-lhe o tempo certo de ebulição, mas continuando,)

vertê-lo quente na chávena de manhã

sementar esse pão vaporoso na mesa milagrosamente limpa

colher fruta fresca valorizar a louça lavada

não regressar nunca

à sodoma abandonada

porque nessa

o café já esfriou

quem faz o pequeno-almoço

sabe de tudo isto

retorna a casa só e as mãos

sempre invisíveis

costuram dores como contas de rosário

nos dentes e figos abertos no lugar dos lábios

só quem come o pequeno-almoço

tem a boca demasiado cheia

para perceber o fundamental:

é que sem elas

o mundo não chegaria sequer

ao meio dia.

⁂

O incêndio

João Luís Barreto Guimarães

Alguém tem de amar

o banal. Alguém tem de tratar disso. Os

rostos que passam idênticos

como os pombos

de uma praça. A mala

que apenas fecha se alguém

se senta em cima. Insectos suicidando-se

contra o brilho dos faróis. O apetite

da ferrugem

nos portões da avenida. Alguém

tem de amar o vulgar (falar

do que é

ordinário). O cheiro a peixe frito que

sobe desde a cozinha. As luas que nascem dos

dedos quando

se roem as unhas. Alguém tem de amar

o que é feio

(trazê-lo para o poema). Só assim

Por entre o impuro pode o

Incêndio acontecer.

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Dez chamamentos ao amigo [EXCERTO]

Hilda Hilst

Se te pareço noturna e imperfeita

Olha-me de novo. Porque esta noite

Olhei-me a mim, como se tu me olhasses.

E era como se a água

Desejasse

Escapar de sua casa que é o rio

E deslizando apenas, nem tocar a margem.

Te olhei. E há tanto tempo

Entendo que sou terra. Há tanto tempo

Espero

Que o teu corpo de água mais fraterno

Se estenda sobre o meu. Pastor e nauta

Olha-me de novo. Com menos altivez.

E mais atento.

⁂

Uma vez que tudo já se perdeu

Ruy Belo

Que o medo não te tolha a tua mão

nenhuma ocasião vale o temor

ergue a cabeça dignamente irmão

falo-te em nome seja de quem for

No princípio de tudo o coração

como o fogo alastrava em redor

uma nuvem qualquer toldou então

céus de canção promessa e amor

Mas tudo é apenas o que é

levanta-te do chão põe-te de pé

lembro-te apenas o que te esqueceu

Não temas porque tudo recomeça

nada se perde por mais que aconteça

uma vez que já tudo se perdeu

As escolhas de Pedro Santos Guerreiro

Quantas guerras há no mundo?

Hoje fazemos assim: vemos fantasmas, ouvimos vozes e sentimos arrepios na espinha.

Hoje saímos dos desenhos inanimados e entramos no filme de ação que é a palavra contar: aos vivos contar os mortos, à História contar as histórias, ao ido e ao caído aclarar que estão a contar para alguma coisa e não para qualquer coisa nenhuma.

Hoje:

O Espetáculo

W.B. Yeats

Caímos nos sonhos que os para-sempre vivos

Sopram sobre o espelho manchado do mundo,

E depois alisam com mãos de marfim e suspiram.

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Guerra

Fernando Rendón

Terás sempre razões

Vais sacar a espada

como um anjo

e quando a tiveres desembainhado

és já um demónio

⁂

Neste beco sem saída

Ahmad Shamlou

Eles cheiram o teu hálito

Que Deus ajude aqueles que disseram “Amo-te”

Eles cheiram o teu coração!

Oh, meu Deus! Como são estranhos estes dias!

E o amor

É açoitado

No poste junto ao bloqueio de estrada!

Esconde o amor no armário!

No beco sem saída sinuoso e revirado da geada

O fogo

Tem de ser mantido em brasa

Por uma carga de cânticos e poemas

Não te arrisques a pensar!

Oh, meu Deus! Como são estranhos estes dias!

O tipo que bate à porta à noite

Está aqui para matar a luz

Esconde a luz no armário!

Ei-los! Carniceiros

Estacionados em cada passagem

Com tronco e machado para decapitar

Oh, meu Deus! Como são estranhos estes dias!

Eles encostam bisturis aos lábios sorridentes

E às bocas que cantam

Esconde a paixão no armário!

Este é o churrasco de canários

Sobre lírios e jasmim em chamas

Oh, meu Deus! Como são estranhos estes dias!

Satanás! Numa festa embriagada de triunfo

Põe a sua mesa no nosso funeral

Esconde Deus no armário!

⁂

O Morto N.º 18

Mahmud Darwich

O olival era verde, outrora.

Era… E o céu

uma floresta azul. Era, meu amor.

O que o alterou naquela noite?

. . . . . .

Pararam o camião dos operários numa curva.

Calmos.

mandaram-nos voltar para leste... Calmos.

. . . . . .

O meu coração era um pássaro azul, outrora

Oh ninho do meu amor.

E os teus lenços para mim eram brancos. Eram, meu amor.

Quem os sujou esta tarde?

Não sei, meu amor.

. . . . . .

Pararam o camião dos operários numa curva.

Calmos.

mandaram-nos voltar para leste... Calmos.

. . . . . .

Dar-te-ei tudo

A sombra e a luz,

o anel de noivado e tudo o que desejas,

um pomar de oliveiras e figueiras,

e, à noite, visitar-te-ei, como de costume.

Entrarei, em sonhos, pela janela… e atirar-te-ei uma flor de jasmim.

E não me culpes se eu chegar atrasado.

É porque eles me detiveram.

. . . . . .

O olival era sempre verde.

Era, meu amor.

Cinquenta vítimas

transformaram-no em lago de sangue ao poente…

Cinquenta vítimas.

Meu amor… não me culpes.

Eles mataram-me... mataram-me…

Mataram-me…

O escritor palestiniano Mahmoud Darwish, por Ulf Andersen

⁂

Monólogo e explicação

Fernando Assis Pacheco

Mas não puxei atrás a culatra,

não limpei o óleo do cano,

dizem que a guerra mata: a minha

desfez-me logo à chegada.



Não houve pois cercos, balas

que demovessem este forçado.

Viram-no à mesa com grandes livros,

com grandes copos, grandes mãos aterradas.



Viram-no mijar à noite nas tábuas

ou nas poucas ervas meio rapadas.

Olhar os morros, como se entendesse

o seu torpor de terra plácida.



Folheando uns papéis que sobraram

lembra-se agora de haver muito frio.

Dizem que a guerra passa: esta minha

passou-me para os ossos e não sai.

⁂

Sociedade [EXCERTO]

Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi"

Se os jovens não fossem massacrados,

a lâmina não estivesse manchada de sangue;

aquele que cuida de ti no fim

não fosse o pequeno-almoço de abutres;

o corajoso que procura salvar-te

não fosse arrastado por animais selvagens;

se aqueles cuja segurança deveria ser assegurada

não estivessem crivados de balas,

com os lobos a correrem uns contra os outros para os alcançar;

se aqueles que deveriam estar de luto

não fossem forçados a regozijar-se —

e esta demonstração de alegria usada como um amuleto;

se quem quer que permaneça vivo não tivesse

caído sob o poder das armas,

tornando-se insensível à dor,

estaria eu tão em sintonia contigo?

Se a terra não tivesse sido devastada

pela negligência e falta de água;

se Benadir, outrora próspera, não fosse

agora vista com pena;

se ao amanhecer os refugiados não

fugissem em ondas, em grande número

rompendo para os locais sagrados;

se a gasolina não fosse fetichizada;

se até as raparigas do campo

que costumavam usar popeline fino

não fossem agora abusadas no Bahrein;

se o país não tivesse ido

mil vezes implorar

aos reis árabes, aos emires emplumados

estaria eu tão em sintonia contigo?

⁂

Dulce et Decorum Est

Wilfred Owen

Curvados, como velhos mendigos sob sacos,

De joelhos tortos, tossindo como bruxas, praguejávamos através do lodo,

Até que, diante dos clarões assombrosos, viramos as costas,

E rumo ao nosso descanso distante começamos a arrastar-nos.

Homens marchavam adormecidos. Muitos tinham perdido as botas,

Mas continuavam, calçados de sangue. Todos mancos; todos cegos;

Embriagados de fadiga; surdos até aos estrondos

Das granadas de gás caindo suavemente atrás.

Gás! GÁS! Rápido, rapazes! — Um êxtase de agitação

Ajustando os capacetes desajeitados a tempo,

Mas alguém ainda gritava e tropeçava

E se debatia como um homem no fogo ou na cal.—

Ténue através dos vidros enevoados e da luz verde espessa,

Como sob um mar verde, eu vi-o a afogar-se.

Em todos os meus sonhos, diante do meu olhar impotente,

Ele lança-se sobre mim, asfixiando, engasgando-se, afogando-se.

Se, em sonhos sufocantes, pudesses também caminhar

Atrás do carro em que o lançamos,

E observar os olhos brancos a contorcerem-se no seu rosto,

O seu rosto pendente, como um demónio cansado do pecado;

Se pudesses ouvir, a cada solavanco, o sangue

Gargarejando dos pulmões corrompidos pela espuma,

Obsceno como o cancro, amargo como o bolo

De feridas vis, incuráveis, em línguas inocentes,—

Meu amigo, não dirias com tanto entusiasmo

A crianças ávidas por alguma glória desesperada,

A velha Mentira: Dulce et decorum est

Pro patria mori.

⁂

O que é casa?

Mosab Abu Toha

O que é casa:

é a sombra das árvores no meu caminho para a escola

antes de serem arrancadas.

É a fotografia a preto e branco do casamento dos meus avós

antes de as paredes ruírem.

É o tapete de oração do meu tio, onde dezenas de formigas

dormiam nas noites de inverno, antes de ser saqueado e

colocado num museu.

É o forno que a minha mãe usava para cozer pão e

assar frango antes de uma bomba reduzir a nossa casa

a cinzas.

É o café onde eu via jogos de futebol

e brincava —

O meu filho interrompe-me: poderá uma palavra de quatro letras abarcar

tudo isto?

⁂

[sem título]

Serhiy Zhadan

Uma mulher caminha pela rua.

Ela pára em frente a uma loja.

Ela hesita.

Precisa de comprar pão.

Comprá-lo agora ou esperar até amanhã?, pergunta-se.

Ela pega no telemóvel.

Fala com a mãe.

Fala de forma brusca, não ouve,

levanta a voz.

Ela grita enquanto está

em frente à montra de uma loja.

Como se estivesse a gritar com o seu próprio reflexo.

Ela interrompe a conversa, sem ouvir,

e caminha pela rua amaldiçoando

a sua invisível, e por isso ainda mais

odiosa,

mãe.

Ela chora por causa de alguma ofensa da sua mãe

e porque não consegue perdoá-la.

Ela esquece-se do pão.

Ela esquece-se de tudo no mundo.

De manhã, o primeiro

Bombardeamento começa.

⁂

Se os dois sobrevivermos

Yaryna Chornohuz

para “Kucher”

se os dois sobrevivermos

tentarei pela primeira vez na minha vida

plantar uma semente num campo ainda

não minado

com as minhas mãos de urbanita

que só com a chegada da guerra

vi

o que está escondido sob o asfalto

se os dois sobrevivermos

viveremos na terra

onde a cada respiração perdida

diante dos teus olhos

o passado ocorre

invisível e nítido

a lua ficará azul e vibrará nos nossos ouvidos

todos os invernos serei bordada por gelo das montanhas

e estepes como mapas distorcidos

e não haveria nisso nem uma lasca de romance

o romance desapareceu há muito

juntamente com o heroísmo

deixando-me apenas a tua repentina

presença...

cinzenta e apaixonada

a Morte seria convidada a aquecer-se connosco junto à chama da fogueira

Ela vai espancar-nos com os seus paus de madeira.

Vamos esfregar-lhe

as mãos entorpecidas.

se os dois sobrevivermos

eu não suportaria tão dolorosamente

a dolorosa luz da primavera

que me magoa

ela continuará inevitavelmente a chegar depois do inverno que

eu não consigo esquecer

neste país os invernos nunca são esquecidos

Yaryna Chornohuz, poeta, fuzileira naval e médica de combate ucraniana, por Viacheslav Ratynskyi

As escolhas de Tiago Palma

Em 1922 perguntaram a T. S. Eliot se a poesia era uma necessidade do homem moderno. Respondeu que não.

E quando lhe pediram que dissesse para que servia, deixou uma frase seca, quase maliciosa, ou quase insolente, e que um século depois ainda morde: ocupa menos espaço. Talvez seja isso. Talvez a poesia ainda nos acompanhe porque cabe onde quase tudo falha, porque entra sem pedir licença na dobra mais estreita do dia e fica lá a trabalhar devagar. Não vem explicar o mundo, que o mundo já quer explicar-se demais, nem trazer consolo fácil, que para isso há frases a mais e verdade a menos, nem pô-lo em ordem, vem apertá-lo até ao osso. Tira às palavras o uso gasto, o brilho falso, a conversa que as amolece, e devolve-lhes peso, temperatura, corpo. Num tempo de excesso, talvez venha servir para isto: para concentrar em poucos versos aquilo que nos parte, e o que nos falta, o que ainda julgamos amar, contra a pressa e contra o medo.

A mim não serve para muito. E à parte isso, tudo.

Blues da Morte de Amor

Vasco Graça Moura

Já ninguém morre de amor, eu uma vez

andei lá perto, estive mesmo quase,

era um tempo de humores bem sacudidos,

depressões sincopadas, bem graves, minha querida,

mas afinal não morri, como se vê, ah, não,

passava o tempo a ouvir deus e música de jazz,

emagreci bastante, mas safei-me à justa, oh yes,

ah, sim, pela noite dentro, minha querida.

a gente sopra e não atina, há um aperto

no coração, uma tensão no clarinete e

tão desgraçado o que senti, mas realmente,

mas realmente eu nunca tive jeito, ah, não,

eu nunca tive queda para kamikaze,

é tudo uma questão de swing, de swing, minha querida,

saber sair a tempo, saber sair, é claro, mas saber,

e eu não me arrependi, minha querida, ah, não, ah, sim.

há ritmos na rua que vêm de casa em casa,

ao acender das luzes, uma aqui, outra ali.

mas pode ser que o vendaval um qualquer dia venha

no lusco-fusco da canção parar à minha casa,

o que eu nunca pedi, ah, não, manda calar a gente,

minha querida, toda a gente do bairro,

e então murmurarei, a ver fugir a escala

do clarinete: — morrer ou não morrer, darling, ah, sim.

⁂

Uma espécie de perda

Ingeborg Bachmann

Usámos a dois: estações do ano, livros e uma música.

As chaves, as taças de chá, o cesto do pão, lençóis de linho e uma

cama.

Um enxoval de palavras, de gestos, trazidos, utilizados,

gastos.

Cumprimos o regulamento de um prédio. Dissemos. Fizemos.

E estendemos sempre a mão.

Apaixonei-me por Invernos, por um septeto vienense e por

Verões.

Por mapas, por um ninho de montanha, uma praia e uma

cama.

Ritualizei datas, declarei promessas irrevogáveis,

idolatrei o indefinido e senti devoção perante um nada,

(- o jornal dobrado, a cinza fria, o papel com um aponta-

mento)

sem temores religiosos, pois a igreja era esta cama.

De olhar o mar nasceu a minha pintura inesgotável.

Da varanda podia saudar os povos, meus vizinhos.

Ao fogo da lareira, em segurança, o meu cabelo tinha a sua cor

mais intensa.

A campainha da porta era o alarme da minha alegria.

Não te perdi a ti,

perdi o mundo.

⁂

O Apanhador de Desperdícios

Manoel de Barros

Uso a palavra para compor meus silêncios.

Não gosto das palavras

fatigadas de informar.

Dou mais respeito

às que vivem de barriga no chão

tipo água pedra sapo.

Entendo bem o sotaque das águas

Dou respeito às coisas desimportantes

e aos seres desimportantes.

Prezo insetos mais que aviões.

Prezo a velocidade

das tartarugas mais que a dos mísseis.

Tenho em mim um atraso de nascença.

Eu fui aparelhado

para gostar de passarinhos.

Tenho abundância de ser feliz por isso.

Meu quintal é maior do que o mundo.

Sou um apanhador de desperdícios:

Amo os restos

como as boas moscas.

Queria que a minha voz tivesse um formato

de canto.

Porque eu não sou da informática:

eu sou da invencionática.

Só uso a palavra para compor meus silêncios.

⁂

o pássaro azul

Charles Bukowski

há um pássaro azul dentro do meu coração que

quer sair

mas sou forte demais para ele,

digo, fica aí dentro, não vou deixar

que ninguém

te veja.

há um pássaro azul no meu coração que

quer sair

mas eu despejo-lhe whiskey em cima e inalo

fumo de cigarros

e as putas e os empregados dos bares

e os merceeiros

nunca saberão que

ele está

lá dentro.

há um pássaro azul no meu coração que

quer sair

mas sou forte demais para ele,

digo,

fica aí em baixo, queres lixar-me

a vida?

queres foder-me

a escrita?

queres arruinar-me as vendas de livros na

Europa?

há um pássaro azul no meu coração que

quer sair

mas eu sou mais esperto, só o deixo sair

nalgumas noites

quando estão todos a dormir.

digo: sei que estás aí,

por isso, não estejas

triste.

depois volto a guardá-lo no sei lugar,

mas ele vai cantando um bocadinho

lá dentro, não deixei que morasse

completamente

e dormimos juntos

assim

com o nosso

pacto secreto

e isto é suficiente bom

para fazer um homem

chorar, mas eu não

choro,

e tu?

Charles Bukowski, por Sophie Bassouls

⁂

As pessoas sensíveis

Sophia de Mello Breyner Andresen

As pessoas sensíveis não são capazes

De matar galinhas

Porém são capazes

De comer galinhas

O dinheiro cheira a pobre e cheira

À roupa do seu corpo

Aquela roupa

Que depois da chuva secou sobre o corpo

Porque não tinham outra

O dinheiro cheira a pobre e cheira

A roupa

Que depois do suor não foi lavada

Porque não tinham outra

«Ganharás o pão com o suor do teu rosto»

Assim nos foi imposto

E não:

«Com o suor dos outros ganharás o pão»

Ó vendilhões do templo

Ó construtores

Das grandes estátuas balofas e pesadas

Ó cheios de devoção e de proveito

Perdoai-lhes Senhor

Porque eles sabem o que fazem

⁂

Rêve Oublié

António Maria Lisboa

Neste meu hábito surpreendente de te trazer de costas

neste meu desejo irreflectido de te possuir num trampolim

nesta minha mania de te dar o que tu gostas

e depois esquecer-me irremediavelmente de ti

Agora na superfície da luz a procurar a sombra

agora encostado ao vidro a sonhar a terra

agora a oferecer-te um elefante com uma linda tromba

e depois matar-te e dar-te vida eterna

Continuar a dar tiros e modificar a posição dos astros

continuar a viver até cristalizar entre neve

continuar a contar a lenda duma princesa sueca

e depois fechar a porta para tremermos de medo

Contar a vida pelos dedos e perdê-los

contar um a um os teus cabelos e seguir a estrada

contar as ondas do mar e descobrir-lhes o brilho

e depois contar um a um os teus dedos de fada

Abrir-se a janela para entrarem estrelas

abrir-se a luz para entrarem olhos

abrir-se o tecto para cair um garfo no centro da sala

e depois ruidosa uma dentadura velha

E no CIMO disto tudo uma montanha de ouro

E no FIM disto tudo um Azul-de-Prata.

⁂

Um Adeus Português

Alexandre O´Neill

Nos teus olhos altamente perigosos

vigora ainda o mais rigoroso amor

a luz dos ombros pura e a sombra

duma angústia já purificada

Não tu não podias ficar presa comigo

à roda em que apodreço

apodrecemos

a esta pata ensanguentada que vacila

quase medita

e avança mugindo pelo túnel

de uma velha dor

Não podias ficar nesta cadeira

onde passo o dia burocrático

o dia-a-dia da miséria

que sobe aos olhos vem às mãos

aos sorrisos

ao amor mal soletrado

à estupidez ao desespero sem boca

ao medo perfilado

à alegria sonâmbula à vírgula maníaca

do modo funcionário de viver

Não podias ficar nesta casa comigo

em trânsito mortal até ao dia sórdido

canino

policial

até ao dia que não vem da promessa

puríssima da madrugada

mas da miséria de uma noite gerada

por um dia igual

Não podias ficar presa comigo

à pequena dor que cada um de nós

traz docemente pela mão

a esta pequena dor à portuguesa

tão mansa quase vegetal

Mas tu não mereces esta cidade não mereces

esta roda de náusea em que giramos

até à idiotia

esta pequena morte

e ao seu minuciosa e porco ritual

esta nossa razão absurda de ser

Não tu és da cidade aventureira

da cidade onde o amor encontra as suas ruas

e o cemitério ardente

da sua morte

tu és da cidade onde vives por um fio

de puro acaso

onde morres ou vives não de asfixia

mas às mãos de uma aventura de um comércio puro

sem a moeda falsa do bem e do mal

Nesta curva tão terna e lancinante

que vai ser que já é o teu desaparecimento

digo-te adeus

e como um adolescente

tropeço de ternura

por ti

⁂

A defesa do poeta

Natália Correia

Senhores jurados sou um poeta

um multipétalo uivo um defeito

e ando com uma camisa de vento

ao contrário do esqueleto

Sou um vestíbulo do impossível um lápis

de armazenado espanto e por fim

com a paciência dos versos

espero viver dentro de mim

Sou em código o azul de todos

(curtido couro de cicatrizes)

uma avaria cantante

na maquineta dos felizes

Senhores banqueiros sois a cidade

o vosso enfarte serei

não há cidade sem o parque

do sono que vos roubei

Senhores professores que pusestes

a prémio minha rara edição

de raptar-me em crianças que salvo

do incêndio da vossa lição

Senhores tiranos que do baralho

de em pó volverdes sois os reis

sou um poeta jogo-me aos dados

ganho as paisagens que não vereis

Senhores heróis até aos dentes

puro exercício de ninguém

minha cobardia é esperar-vos

umas estrofes mais além

Senhores três quatro cinco e sete

que medo vos pôs na ordem?

que pavor fechou o leque

da vossa diferença enquanto homem?

Senhores juízes que não molhais

a pena na tinta da natureza

não apedrejeis meu pássaro

sem que ele cante minha defesa

Sou uma impudência a mesa posta

de um verso onde o possa escrever

ó subalimentados do sonho!

a poesia é para comer.

⁂

Poeta no supermercado

Fernando Assis Pacheco

I

Indignar-me é o meu signo diário.

Abrir janelas. Caminhar sobre espadas.

Parar a meio de uma página,

erguer-me da cadeira, indignar-me

é o meu signo diário.

Há países em que se espera

que o homem deixe crescer as patas

da frente, e coma erva, e leve

uma canga minhota como os bois.

E há os poetas que perdoam. Desliza

o mundo, sempre estão bem com ele.

Ou não se apercebem: tanta coisa

para olhar em tão pouco tempo,

a vida tão fugaz, e tanta morte…

Mas a comida esbarra contra os dentes,

digo-vos que um dia acabareis tremendo,

teimar, correr, suar, quebrar os vidros

(indignar-me) é o meu signo diário.

II

Um homem tem que viver.

e tu vê lá não te fiques

- um homem tem que viver

com um pé na Primavera.

Tem que viver

cheio de luz. Saber

um dia com uma saudade burra

dizer adeus a tudo isto.

Um homem (um barco) até ao fim da noite

cantará coisas, irá nadando

por dentro da sua alegria.

Cheio de luz — como um sol.

Beberá na boca da amada.

Fará um filho.

Versos.

Será assaltado pelo mundo.

Caminhará no meio dos desastres,

no meio de mistérios e imprecisões.

Engolirá fogo.

Palavra, um homem tem que ser

prodigioso.

Porque é arriscado ser-se um homem.

É tão difícil, é

(com a precariedade de todos os nomes)

o começo apenas.

Fernando Assis Pacheco, por João Duarte Rodrigues

⁂

Como dizer poesia [EXCERTO]

Leonard Cohen

Qual é a expressão exigida pela nossa época? A época não exige expressão nenhuma. Já vimos fotografias de mães asiáticas enlutadas. Não estamos interessados na agonia dos teus órgãos remexidos. Não há nada que possas estampar no teu rosto que se equipare ao horror desta época. Nem sequer tentes. Apenas te sujeitarás ao desdém daqueles que sentiram profundamente as coisas. Já assistimos a películas de seres humanos em pontos extremos de dor e desenraizamento. Toda a gente sabe que andas a comer bem e que estás até a ser pago para estares aí em cima. Estás a actuar diante de pessoas que passaram por uma catástrofe. Tal facto deverá tornar-te bastante discreto. Diz as palavras, transmite a informação, chega-te para o lado. Toda a gente sabe que estás a sofrer. Não poderás contar à plateia tudo o que sabes sobre o amor a cada verso de amor que disseres. Chega-te para o lado e as pessoas saberão o que tu sabes por já o saberes. Nada tens para lhes ensinar. Tu não és mais belo do que elas. Não és mais sábio. Não lhes grites. Não forces uma penetração a seco. É mau sexo. Se revelares o contorno dos teus genitais, então cumpre o que prometes. E lembra-te que as pessoas não desejam propriamente um acrobata na cama. De que é que nós precisamos? De estar perto do homem natural, de estar perto da mulher natural. Não finjas que és um cantor adorado com um público vasto e leal que tem vindo a acompanhar os altos e baixos da tua vida até ao momento presente. As bombas, os lança-chamas e essas merdas todas não destruíram apenas árvores e aldeias. Destruíram igualmente o palco. Achaste que a tua profissão escaparia à destruição geral? Já não há palco. Já não há ribalta. Tu estás no meio das pessoas. Portanto, sê modesto. Diz as palavras, transmite a informação, chega-te para o lado. Fica a sós. Fica no teu canto. Não te insinues.