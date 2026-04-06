Qualidade do ar vai piorar e há vários alertas: poeiras do Norte de África estão de volta

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Crianças e idosos devem ter especial atenção nos próximos dias

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou esta segunda-feira para a fraca qualidade do ar até quinta-feira em Portugal continental, devido a poeiras do norte de África, aconselhando idosos e crianças a cuidados redobrados.

Em comunicado, a DGS adiantou que se prevê a “ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente” a partir desta segunda-feira e até quinta-feira, devido a uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão.

Estas partículas inaláveis têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível - crianças e idosos -, “cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, salientou a direção-geral.

Enquanto o fenómeno se mantiver, a DGS aconselha a população em geral a evitar os esforços prolongados, limitando a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

As crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, como a asma, e do foro cardiovascular, para além de cumprirem as recomendações gerais, devem, sempre que for viável, permanecer no interior dos edifícios preferencialmente com as janelas fechadas, referiu ainda a DGS.

O comunicado adianta também que os doentes crónicos devem manter os seus tratamentos médicos e, no caso de agravamento de sintomas, a população deve contactar a Linha Saúde 24 (808242424) ou recorrer a um serviço de saúde.