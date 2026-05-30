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Portugal aprovou a adoção por casais do mesmo sexo há dez anos. Desde então, nasceram novas famílias, que se descrevem como “normais”, mas que ainda vivem com a sombra do preconceito. Em especial, há o receio de que a orientação sexual dos pais ou das mães possa ser usada para atacar os próprios filhos. Com o crescimento dos discursos conservadores, cresce um outro medo: de que a lei possa voltar atrás e deixe de reconhecer estas famílias. Uma reportagem de Wilson Ledo, com sonoplastia de Filipe Freitas.

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Temas: Podcast Narrativa Sonora Digital Famílias como as outras Reportagem Adoção por casais homossexuais

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