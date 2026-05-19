PODCAST | Fúria Épica Hoje às 06:01 Podcast sobre atualidade internacional a partir da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão. Todos os dias, por Pedro Santos Guerreiro e Tiago Palma. Benefícios exclusivos? TORNE-SE PREMIUM Spotify Feed RSS Temas: Podcast Fúria Épica Pedro Santos Guerreiro Tiago Palma Guerra Relacionados Entrevista ao filósofo José Gil. "O que se passa em Gaza é particularmente brutal porque é praticado pelas vítimas, ou pelos herdeiros, do Holocausto" Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?" "O sionismo é um movimento nacionalista que tem uma condição racista na sua matriz e isso aproxima-o do nazismo e do fascismo": Pedro Levi Bismarck Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”