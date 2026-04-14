Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ana Botto
Há 1h e 22min
PSP (Lusa)

Suspeito teve de ser imobilizado no chão, pelos elementos que prestavam serviço nesta fiscalização rodoviária

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Um homem de 30 anos, natural do Brasil, foi detido na segunda-feira depois de ter agredido um polícia que se encontrava ao serviço, junto ao Centro de Inspeção Automóvel do Poço do Bispo, em Lisboa.

No local, encontravam-se várias patrulhas, e o condutor que estava a ser fiscalizado ter-se-á exaltado com os polícias, acabando por agredir um deles. Não só resistiu à detenção, como usou a chave do automóvel que conduzia para tentar perfurar o pescoço do polícia tendo-o ameaçado de morte.

O suspeito teve de ser imobilizado no chão, pelos elementos que prestavam serviço nesta fiscalização rodoviária.

O condutor deu entrada no Hospital de Santa Maria, com marcas e escoriações resultantes da ocorrência.

Mantém-se detido até quarta-feira para ser presente às autoridades judiciárias. Tanto quanto foi possível apurar, o cidadão brasileiro é residente na Cova da Moura, e terá usado essa condição para intimidar os polícias.

Temas: Poço do Bispo PSP Detidos

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