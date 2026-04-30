Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Homem armado aponta caçadeira e assusta moradores em Palmela. GNR deteve suspeito em flagrante

Daniela Rodrigues
Há 19 min
GNR

Factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um homem foi detido pela GNR após protagonizar uma situação de grande tensão na via pública, na localidade de Poceirão, concelho de Palmela.

Os militares foram acionados após denúncias que davam conta de um indivíduo armado e alterado. À chegada ao local, os militares encontraram o suspeito empunhando uma caçadeira, causando alarme entre familiares e populares.

Durante a intervenção, o homem chegou mesmo a apontar a arma na direção dos militares e da viatura da GNR, obrigando os militares a adotarem medidas de autoproteção. Face à gravidade da situação, foi montado um dispositivo policial com reforço de meios de outros postos da Guarda Nacional Republicana. 

A operação terminou com a imobilização do suspeito em segurança. No decorrer das buscas à residência e à garagem, a GNR apreendeu três caçadeiras, uma arma de ar comprimido adaptada para disparo de munições, uma faca com lâmina de 14,5 centímetros, além de centenas de munições de diferentes calibres.

O homem foi transportado para a ala de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficou internado sob observação médica. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Poceirão Crime Caçadeira GNR
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Homem armado aponta caçadeira e assusta moradores em Palmela. GNR deteve suspeito em flagrante

Há 19 min

Denúncias de violência ao Instituto de Apoio à Criança sobem em 2025

Há 3h e 8min

Football Leaks: Rui Pinto absolvido de 241 crimes

Ontem às 15:29

Portugal registou 3.237 casos de violência sexual e 494 de violação em 2024

Ontem às 13:15
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Ontem às 08:00

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Segurança Social ativa autenticação de dois fatores obrigatória a partir de 12 de maio

Ontem às 12:41

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

28 abr, 12:15

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

28 abr, 14:29

Football Leaks: Rui Pinto absolvido de 241 crimes

Ontem às 15:29

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP é uma "jogada política" que "pode travar a subida de preços do petróleo"

Ontem às 07:00

Nem tanques, nem mísseis em Moscovo. Putin receia ataque da Ucrânia e 'encolhe' desfile do Dia da Vitória

Ontem às 21:02

Príncipes de Gales assinalam 15.º aniversário de casamento com foto de família

Ontem às 11:49