Homem armado aponta caçadeira e assusta moradores em Palmela. GNR deteve suspeito em flagrante

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Factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal

Um homem foi detido pela GNR após protagonizar uma situação de grande tensão na via pública, na localidade de Poceirão, concelho de Palmela.

Os militares foram acionados após denúncias que davam conta de um indivíduo armado e alterado. À chegada ao local, os militares encontraram o suspeito empunhando uma caçadeira, causando alarme entre familiares e populares.

Durante a intervenção, o homem chegou mesmo a apontar a arma na direção dos militares e da viatura da GNR, obrigando os militares a adotarem medidas de autoproteção. Face à gravidade da situação, foi montado um dispositivo policial com reforço de meios de outros postos da Guarda Nacional Republicana.

A operação terminou com a imobilização do suspeito em segurança. No decorrer das buscas à residência e à garagem, a GNR apreendeu três caçadeiras, uma arma de ar comprimido adaptada para disparo de munições, uma faca com lâmina de 14,5 centímetros, além de centenas de munições de diferentes calibres.

O homem foi transportado para a ala de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficou internado sob observação médica. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.