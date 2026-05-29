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Pneumologistas pedem medidas mais duras contra cigarros eletrónicos

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 13min
Cigarros eletrónicos (AP Photo/Tony Dejak)
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A SPP reforça a mensagem de que “a dependência nicotínica é uma doença crónica tratável” e que está provado que é mais eficaz aliar o apoio comportamental à terapêutica farmacológica

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia pediu esta sexta-feira medidas mais duras contra os cigarros eletrónicos e insistiu na necessidade de “desmascarar” a estratégia do marketing a favor destes cigarros e do tabaco aquecido.

Em declarações à Lusa a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala no domingo, Daniel Coutinho, coordenador da comissão de trabalho de tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), diz que é essencial promover campanhas de sensibilização e educação dirigidas aos mais jovens, sobretudo para “desconstruir mitos”, como a ideia de que os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido podem ajudar quando se quer deixar de fumar.

Lembra que “há evidência consistente que sugere que os cigarros eletrónicos podem ser carcinogénicos”, explicando que expõem o organismo a substâncias nocivas, como químicos e metais associados ao desenvolvimento de cancro, e podem causar danos nas células, como inflamação e alterações no DNA.

O investigador diz ainda que alguns estudos em animais identificaram lesões associadas ao desenvolvimento de cancro.

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Daniel Coutinho chama igualmente a atenção para o potencial de doença respiratória aguda em jovens consumidores cigarros eletrónicos (conhecidos como ‘vape’): “O ‘vaping’ não é inofensivo. Não há dados que demonstrem quaisquer benefícios para a saúde”, sublinha.

“A ideia de que vapear é uma alternativa totalmente segura não é sustentada pela evidência científica”, defende o especialista.

Além disso, aponta o risco de algumas pessoas usarem ao mesmo tempo cigarros eletrónicos e tabaco tradicional, o que “aumenta e prolonga a exposição a substâncias nocivas”.

Para responder às “estratégias de marketing” relativas a estes dispositivos, a SPP defende a aplicação de um pacote de medidas “robusto, sustentado por evidência de eficácia no controlo do consumo”, como o aumento da carga tributária sobre todos os produtos de tabaco e nicotina, a completa proibição de sabores, uma forte regulação da publicidade nas redes sociais e do comércio ‘online’ destes produtos.

Sugere ainda o acesso universal a apoio especializado para quem quer deixar de fumar, lembrando que o tabagismo continua a ser um dos principais determinantes evitáveis de doença respiratória e morte prematura em Portugal e que deixar de fumar é a intervenção mais eficaz para reduzir o risco de doença respiratória, cardiovascular e mortalidade.

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Nas vésperas do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala dia 31, a SPP reforça a mensagem de que “a dependência nicotínica é uma doença crónica tratável” e que está provado que é mais eficaz aliar o apoio comportamental à terapêutica farmacológica.

“A substituição por dispositivos eletrónicos não é uma estratégia terapêutica reconhecida, podendo perpetuar a dependência”, avisa.

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Temas: Pneumologistas Cigarros eletrónicos Alertas Sociedade Portuguesa de Pneumologia
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