A coesão territorial começa nas PME

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Em Portugal, a coesão territorial continua frequentemente a ser tratada como uma aspiração de política pública, quando, na realidade, se materializa de forma quotidiana através do tecido empresarial português, em particular através das pequenas e médias empresas, nas quais se encontram muitos dos mecanismos que contribuem para o equilíbrio entre regiões, a geração de valor local e a fixação de talento

As pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel que ultrapassa, largamente, a sua dimensão individual. Pela sua capilaridade territorial, pela proximidade às comunidades e pela sua capacidade de adaptação, estas empresas são responsáveis por dinamizar economias locais, assegurar continuidade produtiva e criar oportunidades em regiões onde, frequentemente, as alternativas são limitadas.

É precisamente fora dos grandes centros urbanos que este contributo se torna mais visível e transformador. Em múltiplas regiões do país, as PME afirmam-se como motores de desenvolvimento económico e social, criando emprego qualificado, estimulando cadeias de valor locais e contribuindo para a construção de ecossistemas mais resilientes e sustentáveis.

Neste contexto, importa reconhecer a trajetória que muitas PME têm vindo a construir, marcada por uma crescente sofisticação dos seus modelos de negócio e por uma aposta consistente em inovação e qualificação. A integração de tecnologias digitais, a incorporação de critérios de sustentabilidade e a abertura a novos mercados são, hoje, sinais claros de uma transformação que está a ocorrer de forma transversal ao tecido empresarial português.

Este movimento traduz-se, na prática, numa maior capacidade de geração de valor e numa afirmação progressiva destas empresas como protagonistas do desenvolvimento económico. Mais do que responder a exigências externas, muitas PME estão a antecipar tendências, a explorar novas oportunidades e a posicionar-se de forma competitiva em contextos cada vez mais exigentes.

É neste contexto que iniciativas como os Prémios Heróis PME ganham particular relevância. Ao dar visibilidade a empresas que se distinguem pela sua resiliência, pelo seu crescimento, pela sua capacidade de inovação e pelo impacto que geram nas comunidades onde operam, esta iniciativa permite evidenciar o contributo concreto das PME para a coesão territorial.

Estes exemplos ilustram a dinâmica de um tecido empresarial que, independentemente da sua localização, consegue afirmar-se como motor de transformação económica e social. São empresas que criam emprego, que valorizam recursos locais e que contribuem para reduzir assimetrias, reforçando a ligação entre o crescimento económico e o equilíbrio territorial.

Num momento em que se discutem modelos de desenvolvimento e prioridades estratégicas para o país, esta realidade assume particular relevância. A coesão territorial não resulta apenas de instrumentos de política pública, mas principalmente da capacidade de os articular com um tecido empresarial dinâmico, inovador e comprometido com o desenvolvimento das regiões onde está presente.

Valorizar este contributo implica reconhecer que o futuro do território se constrói, em larga medida, através destas empresas que, com ambição, visão e capacidade de execução, demonstram que é possível crescer de forma sustentada, gerar impacto positivo e contribuir para um país mais equilibrado, mais competitivo e, principalmente, mais coeso.