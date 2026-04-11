Porque é que Plutão é o planeta (sim, 'planeta') que precisamos neste momento

Há 1h e 35min

Plutão desperta sentimentos de propriedade porque teve a distinção, entre a lista oficial de nove planetas, de ser o único descoberto nos EUA

Sem nenhuma razão prática explicável, os seres humanos são apaixonados por e até mesmo empáticos em relação a objetos inanimados específicos. O nosso primeiro carro. Uma caneca de café de eleição. E, para um subconjunto particular da população, isso estende-se a uma esfera gelada pouco iluminada, atualmente a 5,3 mil milhões de quilómetros de distância.

Várias centenas deles fazem uma peregrinação ao Arizona em fevereiro para o I Heart Pluto Festival. Flagstaff é o local onde, há quase um século, as lentes de um telescópio detectaram o que foi aclamado durante décadas como o nono planeta do nosso sistema solar.

Hoje em dia, as crianças aprendem que acrescentar Plutão à lista foi um erro e que afinal só existem oito planetas verdadeiros e que Plutão pertence à classe dos "planetas anões".

Mas essa despromoção não impede que os fiéis apareçam para vários dias de palestras, visitas a bares e bolo de aniversário.

"Trata-se de um caso de amor. Trata-se de uma subcultura de pessoas que gostam tanto do Plutão que vocês têm um festival", explica Alan Stern, perante cerca de 200 pessoas numa noite de palestras relacionadas com Plutão no Orpheum Theater de Flagstaff, no Dia dos Namorados. Stern é o investigador principal da New Horizons, uma missão espacial ainda ativa que passou por Plutão e captou imagens em grande plano em 2015, revelando, ao contrário das concepções dos artistas de uma esfera lunar genérica, esmagada por meteoros, que a superfície apresentava enormes glaciares e uma vasta região em forma de coração, brilhante com azoto congelado.

Não existe um festival I Heart Jupiter - ou de qualquer outro planeta -, lembra Stern à multidão. Plutão também desperta sentimentos de propriedade porque teve a distinção, entre a lista oficial de nove planetas, de ser o único membro descoberto nos EUA.

Os cinco planetas mais próximos da Terra - Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno - são todos visíveis a olho nu, pelo que eram conhecidos dos antigos observadores de estrelas.

Os astrónomos descobriram Urano a partir de Inglaterra, em 1781, e Neptuno a partir da Alemanha, 65 anos mais tarde, e ambos são cientificamente "mal-amados", como se pode medir pela falta de missões espaciais dedicadas enviadas para os explorar.

O Telescópio de Descoberta de Plutão, aberto ao público nos terrenos do Observatório Lowell de Flagstaff, está no mesmo local em que o astrónomo Clyde Tombaugh o utilizou para descobrir o que foi inicialmente conhecido como "Planeta 9" em 1930.

David Allan/CNN

O Observatório Lowell de Flagstaff fez manchetes internacionais em fevereiro de 1930, quando o astrónomo Clyde Tombaugh avistou o distante "Planeta 9" a partir de um telescópio que hoje se encontra no local.

O Pluto foi um fenómeno cultural tão grande na altura que, em 1931, Walt Disney deu o seu nome ao único animal de estimação do Mickey. Depois, instalou-se durante gerações como a pontuação no final da lista de planetas, a pequena bola rochosa para além dos gigantes gasosos que completavam o conjunto.

Mas, em 2006, Plutão voltou a estar nas manchetes, quando a União Astronómica Internacional (IAU), com sede em Paris, redefiniu o termo "planeta" de tal forma que o excluiu do cânone oficial.

Esta despromoção continua a ser uma fonte de mágoa e de camaradagem para os fanáticos. Quando Stoker Stoker, o especialista do Planetário do Céu Escuro do observatório, mencionou a reclassificação de Plutão nos seus comentários à multidão no Orpheum, um grito de "Tretas!" ressoou no espaço cavernoso, seguido de gargalhadas.

Stoker acrescenta rapidamente: "O que não gostamos muito aqui em Flagstaff". Os recalcitrantes, ou talvez apenas nostálgicos, podem comprar uma caneca pró-Plutão na loja de recordações do observatório, onde se lê "No meu tempo tínhamos nove planetas".

Se quisermos ser mais técnicos - e os participantes no festival querem - o nosso sol é um sol anão, mas ninguém anda por aí a dizer às pessoas que não conta como uma estrela.

Plutão pelas as pessoas

Ao ir para o I Heart Pluto Festival, esperava um encontro de contrários peculiares centrado no estranho e no caprichoso. Mas, em vez de esquisitóides, encontrei cabeças de ovo, no sentido mais fixe: pessoas reunidas para uma celebração sincera do orgulho local, da descoberta científica e da história americana.

Dito isto, há uma espécie de signo de Plutão, se quisermos mostrar as nossas cores. Levantem as duas mãos e dobrem um polegar para trás para demonstrar a vossa fidelidade ao número 9.

A partir da esquerda: Amanda Bosh e Will Grundy, do Observatório Lowell, e Alice Bowman e Alan Stern, da missão New Horizons da NASA, levantam nove dedos como saudação a Plutão, conhecido como o nono planeta durante décadas.

O modelo à escala entre eles é da nave espacial New Horizons, que passou por Plutão em 2015. Cortesia do Observatório Lowell

"Os seres humanos são um pouco engraçados", diz Stoker à multidão. "Apesar dos nossos cérebros anormalmente grandes, temos tendência para ouvir o nosso coração. E somos contrários, temos um sentido de justiça muito forte... adoramos um desfavorecido. Por isso, não me surpreende que, quando parecia que Plutão estava a ser menosprezado por uma parte da comunidade científica... as pessoas que gostavam destas coisas tenham gritado. É uma coisa muito humana, querer celebrar o legado de Plutão".

Eddie Gonzales, 46 anos, que vende equipamento para satélites em Fort Lauderdale, Florida, usava um boné de basebol vermelho com uma letra familiar que dizia: "PLUTÃO, PLANETA AMERICANO DE NOVO." Tinha ido ao festival na esperança de oferecer - a alguma entidade mais oficial - um dos vários nomes de domínio que tinha comprado, todos em honra da descoberta de Plutão. O seu site clydetombaugh.com, por exemplo, contém informações biográficas sobre o astrónomo; outro, papa2026.com, critica a perda de estatuto de Plutão como sendo obra de "um comité internacional não eleito" e exorta os visitantes a "juntarem-se à nossa campanha para tornar Plutão o Planeta da América novamente".

O Arizona é um estado conhecido pela sua rebeldia (veja-se o seu historial na adoção do horário de verão) e, em 2024, a legislatura declarou Plutão o planeta do estado, quase duas décadas depois de a IAU ter determinado que não era elegível para ser planeta. Justin Wilmeth, o deputado estadual que orgulhosamente apresentou o projeto de lei e o fez passar, usava uma t-shirt roxa com um cartaz de viagem com a imagem de um astronauta a fazer downhill e com a etiqueta "Ski Pluto" quando se dirigiu aos participantes.

Eddie Gonzales participou no I Heart Pluto Festival a partir de Fort Lauderdale, Florida. David Allan/CNN

O deputado estadual Justin Wilmeth apresentou o projeto de lei que fez de Plutão o planeta do Estado.

Cortesia do Observatório Lowell

A partir da esquerda, Ilene Hart, Rich Lyon e Sharon Halfnight vieram de Phoenix e do Canadá para as festividades de Plutão.

David Allan/CNN

Mas a posição pró-Plutão do festival não é tão desonesta quanto parece. A comunidade científica também é um pouco desafiadora no que diz respeito ao estatuto de Plutão. Stern disse-me que um cientista da Universidade da Florida Central fez uma análise de 18.000 artigos publicados sobre ciência planetária nos cerca de 15 anos após 2006 (o ano em que a IAU retirou o título a Plutão), e descobriu que nenhum usava a definição de "planeta anão" da IAU.

Um trio de amigos na casa dos 70 anos- Ilene Hart, Sharon Halfnight e Rich Lyon, os dois últimos canadianos- falavam por cima uns dos outros, entusiasmados com o espetáculo plutoniano do evento. Halfnight, um entusiasta da astrologia, salientou que os cerca de 250 anos que Plutão leva a orbitar o Sol significam que basicamente regressou hoje ao ponto em que se encontrava quando a América lutava pela independência, um presságio da revolução que se avizinhava. Afinal de contas, acrescenta Halfnight, Plutão e "plutocracia" (governo dos ricos) partilham uma palavra-raiz, o que deveria ser um lembrete para todos nós sobre o potencial de abuso de poder.

Hart, entretanto, tinha esperança de que os "jovens hippies"- como os que se encontram nos muitos cafés e cervejarias de Flagstaff- fizessem frente à burocracia que roubou a identidade de Pluto.

Lyon disse que vive numa zona de céu escuro chamada Cortes Island, cerca de 180 milhas a norte de Victoria, a capital da Colúmbia Britânica. Em Flagstaff, esteve igualmente em contacto com o cosmos visível; o grupo antipoluição luminosa DarkSky International tornou-a o primeiro local certificado como Cidade Internacional do Céu Escuro em 2001.

A escuridão é um ponto de orgulho cívico. As casas particulares e a cidade participam no esforço, razão pela qual as ruas à noite são iluminadas com o brilho laranja de candeeiros de LED especiais. Para capitalizar a iniciativa, existe um planetário ao ar livre no telhado do Observatório Lowell, a partir do qual os visitantes podem maravilhar-se com o céu noturno em assentos aquecidos e reclinados.

Parte do I Heart Pluto Festival foi um pub crawl pela baixa de Flagstaff, Arizona, com bebidas com temática espacial.

Cortesia do Observatório Lowell

Na noite anterior às palestras no Orpheum, houve um pub crawl com o tema Plutão, com cocktails e cervejas com temas interestelares, e no dia seguinte ao Dia dos Namorados houve uma série de apresentações científicas no observatório.

O festival terminou com mais de 500 Plutófilos a participarem numa festa de aniversário onde se cantou "Happy Birthday" à volta de um bolo com Pluie, uma mascote alienígena de olhos esbugalhados.

Os visitantes também podem subir um conjunto de escadas até à torre original do observatório no topo da colina, onde ainda se encontra o telescópio que Clynbaugh utilizou para encontrar Plutão.

Obsolescência americana

Amar Plutão é também amar Flagstaff- uma cidade encantadora com edifícios de tijolo antigos e espaços de convívio acolhedores, cheia de universitários e velhos hippies, rodeada por picos de montanhas e atividades recreativas ao ar livre.E é a porta de entrada para o Grand Canyon.

A cidade é cortada por outro emblema do progresso e das realizações americanas , outrora celebrado e agora desvalorizado : a estrada atualmente conhecida como " Historic Route 66 " . Como a Rota 66 regular, era a espinha dorsal do sistema de auto-estradas federais, indo de Chicago a Los Angeles; em "As Vinhas da Ira", John Steinbeck chamou-lhe a "Estrada Mãe". Suplantada pelo sistema de autoestradas interestaduais, foi oficialmente desativada em 1985.

Poeta Christopher Fox Graham Cortesia do Observatório Lowell

Um dos oradores do festival, o poeta Christopher Fox Graham, associou a cidade, a estrada e o planeta num poema intitulado "Per Aspera Ad Astra", que em latim significa "Para as estrelas através das dificuldades". Lê-se, em parte:

A Route 66 transportava técnicos e teóricos, matemáticos e mecânicos, engenheiros e astronautas, telescópios e peças de foguetões, combustível para aviões e sonhadores

Pessoalmente, aprendi a amar Flagstaff como um remédio para as dificuldades. Há trinta anos, acabado de sair da faculdade e a trabalhar numa escola secundária em Phoenix para a Teach for America, eu aliviava o stress do meu trabalho conduzindo 150 milhas até Flagstaff aos fins-de-semana para esquiar e fazer amizades rápidas e fugazes nos bares locais.

Na minha primeira visita ao Observatório Lowell, nessa altura, os funcionários ajudaram-me seriamente a pensar num gesto romântico para a minha namorada na Costa Leste.

Quis encontrar um ponto de referência partilhado todas as noites para colmatar a distância, e três funcionários entusiasmados debateram se deveria ser Vénus, com o tema do amor, ou Sirius, a Estrela do Cão. Escolhemos esta última porque é a estrela mais brilhante do céu noturno, um objeto de navegação e um símbolo de devoção que se senta ao lado de Orion, o seu fiel companheiro.

O observatório que alberga o telescópio utilizado para descobrir Plutão, no terreno do Observatório Lowell em Flagstaff. Sarah Gilbert/Observatório Lowell

Plutão, nunca tinha pensado muito nele. Não derramei lágrimas quando o título lhe foi retirado sem cerimónias. A ciência era ciência, não era? Antes de sair da cidade nesta visita, fiz uma última paragem na Mother Road Brewing Company. Dado que estava cheio num domingo à noite, presumi que estava rodeado de fãs obstinados de Plutão.

A beber uma IPA dupla chamada Ad Astra, dedicada ao pequeno planeta que podia, procurei de novo os meus sentimentos. O mundo frio e minúsculo não tinha massa suficiente para sair da sua órbita, mas tinha atraído todas aquelas pessoas com a força gravitacional do que representa: a ciência. Exploração. Engenho. Injustice. Revolução. Viva o Plutão!