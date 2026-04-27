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Plataforma quer acabar até 2030 com plásticos de uso único desnecessários

Agência Lusa , MJC
Há 34 min
Garrafas de plástico (Pexels)

“Aumentar a taxa de reciclagem de embalagens de plástico para 70%, garantir que 100% das embalagens (…) são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis e incorporar, em média, 30% de plástico reciclado em novas embalagens” foram as metas definidas para 2030

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 A eliminação de todos os plásticos de uso único considerados problemáticos ou desnecessários é uma das metas estratégicas da plataforma Pacto Português para os Plásticos para 2030, que foram apresentadas esta segunda-feira.

Em comunicado, a plataforma - que integra 115 entidades, entre produtores, retalhistas, empresas de reciclagem, universidades e associações, além do governo - refere que as metas reforçam “o compromisso com a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal”.

No eixo “Reduzir”, os membros do Pacto comprometem-se a “promover a otimização das embalagens através do ecodesign, incentivando soluções mais eficientes e sustentáveis”.

“Aumentar a taxa de reciclagem de embalagens de plástico para 70%, garantir que 100% das embalagens (…) são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis e incorporar, em média, 30% de plástico reciclado em novas embalagens” foram as metas definidas para 2030 no âmbito do eixo “Circular”.

No eixo “Mobilizar”, a aposta será “na transformação coletiva, através da sensibilização, capacitação e envolvimento de toda a sociedade”, pretendendo o Pacto “mobilizar empresas, entidades públicas e cidadãos para a adoção de práticas mais circulares, promovendo ações, campanhas e iniciativas de partilha de conhecimento e inovação”.

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Segundo a plataforma, as novas metas estabelecem “objetivos mais ambiciosos para toda a cadeia de valor”.

O momento é de “balanço positivo, mas ainda desafiante”, como mostra o 5.º Relatório de Progresso feito pelo Pacto Português para os Plásticos.

Os resultados “demonstram avanços relevantes por parte dos membros”, como a eliminação de “cerca de 60% dos itens de plástico de uso único considerados problemáticos ou desnecessários”.

De acordo com o relatório, 66% das embalagens são atualmente recicláveis e 5% são reutilizáveis, sendo a taxa de reciclagem das mesmas em Portugal de 39%. Além disso, “foi atingida uma incorporação média de 18% de plástico reciclado em novas embalagens”.

A plataforma assinala igualmente que as metas anunciadas estão “alinhadas com as exigências europeias e os compromissos globais”.

“As metas agora definidas para 2030 traduzem uma ambição reforçada e, sobretudo, a necessidade de acelerar a ação. Este é um compromisso coletivo que exige resultados concretos e mensuráveis em toda a cadeia de valor”, destacou Patrícia Carvalho, coordenadora do pacto, citada no comunicado.

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Temas: Plásticos Reciclagem

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