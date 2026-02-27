PRR: Comissão Europeia desembolsa mais 1.100 milhões para Portugal

Há 44 min

Total atinge 14.900 milhões

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira ter desembolsado mais 1,1 mil milhões de euros para Portugal no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), elevando-se o total para 14,9 mil milhões de euros.

“Portugal receberá 1,1 mil milhões de euros para impulsionar a transformação digital nos setores da saúde e da educação, modernizar a gestão das finanças públicas e melhorar a eficiência dos seus sistemas judicial e fiscal. O investimento financiará também medidas de combate à pobreza energética e de transição para uma indústria com baixas emissões de carbono”, elenca o executivo comunitário em comunicado divulgado em Bruxelas.

Com o aval de Bruxelas agora dado ao pedido de pagamento de Lisboa, submetido em 23 de janeiro de 2026, o total de fundos desembolsados pela Comissão Europeia ao abrigo do PRR a Portugal atinge 14,9 mil milhões de euros.