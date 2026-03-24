EUA enviaram plano de paz de 15 pontos ao Irão. Isto é o que se sabe

Há 1h e 54min

Washington DC quer que o Estreito de Ormuz permaneça aberto e o desmantelamento das capacidades nucleares existentes no Irão. Em troca promete, entre outras coisas, o levantamento de todas as sanções

Os Estados Unidos enviaram nas últimas horas um plano de paz de 15 pontos ao Irão. A informação foi avançada por vários meios de comunicação e agências, incluindo a Reuters e o New York Times.

Na segunda-feira, Trump já tinha anunciado aos jornalistas a existência deste plano.

O plano foi entregue ao Irão através do Paquistão, que se tem perfilado como o principal mediador do conflito.

Esta terça-feira, o canal israelita N12 revelou alguns dos detalhes do plano, partilhado por uma fonte ocidental. Segundo o canal, os EUA querem o desmantelamento das capacidades nucleares existentes que já foram acumuladas, o compromisso de que o Irão nunca procurará obter armas nucleares e que nenhum material será enriquecido em solo iraniano.

Washington DC quer também que todo o material enriquecido seja entregue à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que deverá ter acesso a todas as informações necessárias, num calendário a definir entre as partes, e pede a desativação e destruição das centrais nucleares de Natanz, Isfahan e Fordow.

Quanto ao Estreito de Ormuz, os EUA querem que este permaneça aberto e que seja criada uma zona marítima livre que não poderá ser bloqueada por ninguém. Os EUA pedem também ao Irão para deixar de financiar proxies na região, como é o caso do Hezbollah.

Como moeda de troca, os EUA comprometer-se-iam a levantar todas as sanções impostas contra o Irão, bem como a ameaça de reimposição das mesmas, e a ajudar a promover e desenvolver um projeto nuclear civil em Bushehr para produção de eletricidade.